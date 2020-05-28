Процедуру принятия "антиколомойского" закона обжаловали в КС
53 депутата Верховной Рады Украины обжаловали в Конституционном Суде особую процедуру, по которой был принят закон о банках и банковской деятельности. Об этом сообщается на сайте КС.
Читай также: В “Слуге народа“ рассказали, зачем изменили регламент Рады
В частности, нардепы считают неконституционным закон о предупреждении так называемого “поправочного спама“ № 561-IX, принятие которого предшествовало голосованию за банковский закон.
Как указывают авторы конституционного представления, при внесении изменений в действующие законы содержание и объем существующих прав и свобод не могут быть ограничены.
Читай также: Зеленский подписал закон о законодательном спаме
Принятый же закон, по их мнению, предусматривает лишение нардепа права отстаивать законодательную инициативу - в частности, посредством внесения правок и предложений в проекты законов.
Напомним, что 16 апреля Верховная Рада приняла закон против “поправочного спама“.
Полная версия правил