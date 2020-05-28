Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Процедуру принятия "антиколомойского" закона обжаловали в КС

Комментариев: 0
Нардепы считают неконституционным закон о предупреждении "поправочного спама".
Процедуру принятия "антиколомойского" закона обжаловали в КС
Процедуру принятия "антиколомойского" закона обжаловали в КС
Конституційний Суд України

53 депутата Верховной Рады Украины обжаловали в Конституционном Суде особую процедуру, по которой был принят закон о банках и банковской деятельности. Об этом сообщается на сайте КС.

Читай также: В “Слуге народа“ рассказали, зачем изменили регламент Рады

В частности, нардепы считают неконституционным закон о предупреждении так называемого “поправочного спама“ № 561-IX, принятие которого предшествовало голосованию за банковский закон.

Как указывают авторы конституционного представления, при внесении изменений в действующие законы содержание и объем существующих прав и свобод не могут быть ограничены.

Читай также: Зеленский подписал закон о законодательном спаме

Принятый же закон, по их мнению, предусматривает лишение нардепа права отстаивать законодательную инициативу - в частности, посредством внесения правок и предложений в проекты законов.

Напомним, что 16 апреля Верховная Рада приняла закон против “поправочного спама“.

Поделись:
Теги: Верховная Рада, КСУ, народные депутаты
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь