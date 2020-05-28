Процедуру принятия "антиколомойского" закона обжаловали в КС

Нардепы считают неконституционным закон о предупреждении "поправочного спама".

53 депутата Верховной Рады Украины обжаловали в Конституционном Суде особую процедуру, по которой был принят закон о банках и банковской деятельности. Об этом сообщается на сайте КС.

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В частности, нардепы считают неконституционным закон о предупреждении так называемого “поправочного спама“ № 561-IX, принятие которого предшествовало голосованию за банковский закон.

Как указывают авторы конституционного представления, при внесении изменений в действующие законы содержание и объем существующих прав и свобод не могут быть ограничены.

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Принятый же закон, по их мнению, предусматривает лишение нардепа права отстаивать законодательную инициативу - в частности, посредством внесения правок и предложений в проекты законов.

Напомним, что 16 апреля Верховная Рада приняла закон против “поправочного спама“.