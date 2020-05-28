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Нефть продолжает ощутимо падать в цене

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Снижение цен на "черное золото" связывают с информацией о росте запасов топлива в США.
Нефть продолжает ощутимо падать в цене
Нефть продолжает ощутимо падать в цене
depositphotos.com

Мировые цены на нефть в четверг утром существенно упали. Об этом свидетельствуют данные с торговых площадок.

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Так, по состоянию на 8:20 по Киеву июльские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures стоили $34,03 за баррель, что на 2,07% ниже цены при закрытии предыдущей сессии.

Цена июльских Фьючерсов на нефть WTI на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) упала на 3,29% - до $31,75 за баррель.

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По мнению аналитиков, снижение цен на нефть связано с информацией о росте запасов топлива в США. Так, по данным Американского института нефти, опубликованным в среду, запасы сырья за прошлую неделю выросли на 8,7 млн баррелей.

Напомним, что в ОПЕК спрогнозировали цену на нефть во втором полугодии.

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Теги: нефть, баррель, фьючерсы, котировки, энергоресурсы
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