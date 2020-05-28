Скандал с питанием в Интерсити: руководство филии Укрзализныци уволено

Внутренняя проверка показала грубые нарушения в работе "Украинской железнодорожной скоростной компании".

Руководителей филиала Укрзализныци - “Украинской железнодорожной скоростной компании“ - уволено из-за скандала, связанного с выбором поставщика питания. Об этом на своей странице в Facebook сообщил и.о. главы правления Укрзализныци Иван Юрик.

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По его словам, служебная внутренняя проверка показала грубые нарушения в работе “Украинской железнодорожной скоростной компании“ при организации отбора контрагента питания в скоростных поездах Интерсити.

“Руководство филиала уволено. “Укрзализныця“ строит свое новое будущее, где такие практики будут искореняться и уйдут в прошлое“, - написал Юрик.

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По словам руководителя ведомства, в ближайшее время будет проведен прозрачный и конкурентный отбор, а недостатки, установленные в ходе служебного расследования, будут устранены.

Напомним, что в конкурсе на выбор подрядчика, который должен кормить пассажиров Интерсити и Интерсити+, победила никому не известная фирма с оффшорными корнями “Гринед“. По итогам аукциона она “обошла“ таких гигантов, как “Сокар“, “Вог“ и даже “дочку“ известной австрийской компании “До Энд Ко“.