Гендиректор аэропорта "Борисполь" опубликовал памятку для украинских пассажиров накануне возобновления авиасообщения после карантина.

Возобновление авиаполетов в Украине: Что нужно знать пассажирам depositphotos.com

С переходом карантина в фазу “адаптивного“ Украина постепенно возвращается к нормальному ритму жизни. По прогнозам правительства, с 15 июня должно возобновиться регулярное авиасообщение. Генеральный директор аэропорта “Борисполь“ Павел Рябикин дал несколько рекомендаций для украинцев, которые планируют авиаперелет, сообщает Liga.net.

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По его словам, Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) настоятельно рекомендует авиакомпаниям активнее вводить процедуры веб-и мобильной регистрации, чтобы разрешить прохождение формальностей пассажирам с электронными посадочными талонами.

Также Рябикин рекомендует запланировать дополнительное время для пребывания в аэропорту.

“Если раньше было достаточно прибыть в аэропорт за час-полтора до вылета, теперь ситуация, вероятно, изменится. Дополнительные проверки могут длиться дольше, чем хотелось бы“, - предупреждает гендиректор “Борисполя“.

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В то же время, по его словам, обязательный температурный скрининг не должен сильно повлиять на скорость прохождения пассажира - в отличие от соблюдения социальной дистанции. Однако, по мнению Рябикина, с ростом пассажиропотока эта норма, вероятно, будет пересмотрена.

В то же время большинство авиакомпаний уже требует обязательное ношение масок в течение всего полета. Такое же требование действует и в подавляющем большинстве аэропортов. Маску рекомендуется менять каждые два-четыре часа.

Также, по словам гендиректора “Борисполя“, уборка и дезинфекция терминального и инфраструктурного оборудования в ближайшее время будут производиться чаще.

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“Чтобы минимизировать физический контакт при передаче сумок, авиакомпаниям рекомендовано активнее стимулировать пассажиров к использованию пунктов самостоятельной сдачи багажа, так называемых стоек drop-off (если они оборудованы в аэропорту)“, - сообщает Рябикин.

По его словам, во время процесса посадки необходимо обеспечить ограничение физического контакта между пассажирами. Поэтому некоторые авиакомпании уже ограничили возможность брать с собой на борт ручную кладь.

Также для минимизации контактов правительствам рекомендуется обратить внимание на перевод в электронный формат прохождения формальностей по прибытии (декларации, визы по прибытию).

Напомним, что Украина возобновляет авиасообщение с 15 июня.