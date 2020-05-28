Экономических решений для выхода из эпидемии недостаточно - Зеленский

По словам президента, правительство должно как можно скорее создать новые экономические программы помощи украинцам.

Экономических решений для выхода Украины из эпидемии на сегодняшний день недостаточно. Об этом во время селекторного совещания по противодействию распространению коронавируса заявил президент Владимир Зеленский.

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По его словам, Украина находится на такой стадии выхода из карантина, когда люди ждут понимания и поддержки от государства.

“Украине нужно больше экономических решений во время выхода из эпидемии. Ввиду того, что происходит в мире, нам нужно как можно скорее создать новые экономические программы помощи“, - сказал глава государства.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство готовит программы выхода из экономического кризиса после эпидемии. В частности, речь идет о рефинансировании бизнеса и помощи по безработице. Шмыгаль также пообещал на следующей неделе представить другие экономические программы.

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Глава правительства добавил, что, несмотря на слухи, коммунальные платежи не будут расти. Также он отметил, что уже почти неделю государство пребывает на так называемом плато: ежедневное количество тех, кто выздоровел от коронавируса, равно количеству инфицированных.

Напомним, что Зеленский подписал закон о льготах для бизнеса в карантин.