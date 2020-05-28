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Экономических решений для выхода из эпидемии недостаточно - Зеленский

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По словам президента, правительство должно как можно скорее создать новые экономические программы помощи украинцам.
Экономических решений для выхода из эпидемии недостаточно - Зеленский
Экономических решений для выхода из эпидемии недостаточно - Зеленский
president.gov.ua

Экономических решений для выхода Украины из эпидемии на сегодняшний день недостаточно. Об этом во время селекторного совещания по противодействию распространению коронавируса заявил президент Владимир Зеленский.

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По его словам, Украина находится на такой стадии выхода из карантина, когда люди ждут понимания и поддержки от государства.

“Украине нужно больше экономических решений во время выхода из эпидемии. Ввиду того, что происходит в мире, нам нужно как можно скорее создать новые экономические программы помощи“, - сказал глава государства.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство готовит программы выхода из экономического кризиса после эпидемии. В частности, речь идет о рефинансировании бизнеса и помощи по безработице. Шмыгаль также пообещал на следующей неделе представить другие экономические программы.

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Глава правительства добавил, что, несмотря на слухи, коммунальные платежи не будут расти. Также он отметил, что уже почти неделю государство пребывает на так называемом плато: ежедневное количество тех, кто выздоровел от коронавируса, равно количеству инфицированных.

Напомним, что Зеленский подписал закон о льготах для бизнеса в карантин.

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Теги: Зеленский, Шмыгаль, карантин, эпидемия, экономическая ситуация
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