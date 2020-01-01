Изменение макроэкономического прогноза связано с показателями первого квартала.

В НБУ ухудшили прогноз падения украинской экономики в 2020 году НБУ

Национальный банк ухудшил годовой прогноз падения экономики Украины с 5% до 6-7%. Об этом в интервью Liga.net рассказал заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб.

Читай также: J.P. Morgan ухудшил макроэкономический прогноз для Украины: детали

По его словам, изменение макроэкономического прогноза связано с показателями первого квартала 2020 года.

“Исходя из данных по падению в первом квартале, показателей промпроизводства и транспорта в апреле, полагаю, падение может быть более серьезным, чем ожидалось. Если переносить динамику на годовой показатель, мы уже можем говорить о 6-7% падения, а не о 5%, как было до сих пор“, - отметил замглавы Нацбанка.

Читай также: Всемирный банк ухудшил прогноз по ВВП развивающихся стран Европы

При этом, по его словам, “в данных обстоятельствах это не такая уж и большая разница - все движется в рамках примерно того же сценария“.

Напомним, что в законопроекте об изменениях госбюджета на 2020 год Кабмин запланировал падение ВВП на 3,9%.