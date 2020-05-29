Нефть в пятницу продолжает падать в цене

Аналитики объясняют вялый спрос на топливо увеличением запасов сырья в США.

Мировые цены на нефть в пятницу утром продолжили снижение после появления информации статистики о росте запасов сырья в США. Об этом свидетельствуют данные с торговых площадок.

Читай также: Транзит нефти через Украину упал на 40% - глава Укртранснафты

Так, по состоянию на 8:05 по Киеву цена июльских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures упала на 0,97% - до $35,68 за баррель. В то же время июльские фьючерсы на WTI на торгах Нью-йоркской товарной биржи NYMEX снизились в цене на 1,51% - до $33,20 за баррель.

По мнению аналитиков, спрос на топливо по-прежнему остается низким - несмотря на постепенное снятие ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Читай также: За два года цены на топливо в Украине упали на 11 грн

Помимо этого, вчерашние данные управления энергетической информации США показали, что коммерческие запасы нефти в США за прошлую неделю выросли на 1,5% - до 534,4 миллиона баррелей.

Напомним, что в ОПЕК спрогнозировали цену на нефть во втором полугодии.