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Нефть в пятницу продолжает падать в цене

Комментариев: 2
Аналитики объясняют вялый спрос на топливо увеличением запасов сырья в США.
Нефть в пятницу продолжает падать в цене
Нефть в пятницу продолжает падать в цене
depositphotos.com

Мировые цены на нефть в пятницу утром продолжили снижение после появления информации статистики о росте запасов сырья в США. Об этом свидетельствуют данные с торговых площадок.

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Так, по состоянию на 8:05 по Киеву цена июльских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures упала на 0,97% - до $35,68 за баррель. В то же время июльские фьючерсы на WTI на торгах Нью-йоркской товарной биржи NYMEX снизились в цене на 1,51% - до $33,20 за баррель.

По мнению аналитиков, спрос на топливо по-прежнему остается низким - несмотря на постепенное снятие ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

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Помимо этого, вчерашние данные управления энергетической информации США показали, что коммерческие запасы нефти в США за прошлую неделю выросли на 1,5% - до 534,4 миллиона баррелей.

Напомним, что в ОПЕК спрогнозировали цену на нефть во втором полугодии.

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Теги: нефть, баррель, фьючерсы, энергоресурсы, котировки
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Комментариев (2)
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dimasvetik    29.05.2020, 12:28
Оценка:  +15
dimasvetik
только автогаз всеравно дорожает
гость  (аноним)  29.05.2020, 10:38
Оценка:  +1
гость
ГЫ-ГЫ-ГЫ-ГЫ-Ы-Ы-Ы!!!
АЙ ДА БАТЬКА-ЛУКА! ХИТРО ВЫЕ..БАЛ КАЦАПСКУЮ ПАДАЛЬ С ПОСТАВКАМИ НЕФТИ ИЗ США!!!
А ЕЩЕ БУДЕТ ПОЛУЧАТЬ ЧЕРЕЗ ОДЕССКИЙ ТЕРМИНАЛ!
ЖЫВЕ БЕЛАРУСЬ!!!!!!!!!!!!
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