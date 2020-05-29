Кабмин опубликовал программу поддержки экономики: Детали

В правительстве прогнозируют падение ВВП на 4-8%, сокращение экспорта на 10% и рост уровня безработицы до 9,5%.

Кабинет министров Украины опубликовал доработанную Программу стимулирования экономики для преодоления последствий эпидемии COVID-19. Документ опубликован на сайте украинского правительства.

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Согласно Программе, в 2020 году валовой внутренний продукт Украины может сократиться на 4-8% по сравнению с 2019 годом.

“По прогнозам МВФ, ожидается падение мировой экономики на 3%. В свою очередь, Украина традиционно является более уязвимой к экономическим шокам: ВВП может упасть на 4-8% по сравнению с 2019 годом“, - говорится в документе.

Кроме того, согласно прогнозам Кабмина, Украина в 2020 году может столкнуться с падением экспорта на 10%, импорта - на 14,5%, а также расширением дефицита бюджета на 8% ВВП и ростом уровня безработицы до 9,5%.

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“Падение экономики Украины является следствием глобальных шоков: неблагоприятной ситуации на важных сырьевых рынках, закрытия товарных рынков для украинских экспортеров, изменения глобальных производственных цепочек“, - пояснили в правительстве.

В то же время там отмечают, что в Программе предусматрен широкий спектр методов поддержки украинской экономики. Среди них - помощь в продвижении экспорта, доступные кредиты, грантовые программы, расширение участия малого и среднего бизнеса в государственных закупках.

Важной частью Программы будет системная и основательная поддержка отечественного производителя. Принципиальным приоритетом является создание рабочих мест и уплата налогов в Украине.

Напомним, что в НБУ ухудшили прогноз падения украинской экономики в 2020 году.