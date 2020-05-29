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В НБУ сказали, когда безработица в Украине достигнет пика

Комментариев: 4
Смолий прогнозирует, что уровень безработицы будет выше прошлогоднего, но не превысит 10%.
В НБУ сказали, когда безработица в Украине достигнет пика
В НБУ сказали, когда безработица в Украине достигнет пика
НБУ

Уровень безработицы в Украине достигнет пика во ІІ квартале, после чего пойдет на спад. Об этом во время выступления на ежегодной конференции НБУ и Нацбанка Польши заявил председатель украинского центробанка Яков Смолий.

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По его словам, в целом по итогам года уровень безработицы в Украине будет выше прошлогоднего, однако не превысит 10%.

“Мы ожидаем, что в нашей стране обусловленный коронакризисом уровень безработицы достигнет пика во втором квартале. Это - 11,5% против 8,2% в прошлом году. Вместе с постепенным смягчением карантинных мероприятий, которое началось в конце мая, и восстановлением экономики уровень безработицы также пойдет на спад во второй половине года, хотя и останется выше, чем годом ранее, но ниже 10%“, - сказал глава НБУ.

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Также Смолий отметил, что из-за коронакризиса во втором квартале количество рабочих часов, отработанных в целом в мире, может сократиться на 10,5% по сравнению с докризисным уровнем. По его словам, это эквивалентно 305 миллионам рабочих мест, предусматривающих полную занятость.

Напомним, что украинцы стали меньше обращаться за пособиями.

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Теги: НБУ, Смолий, безработица, прогнозы, карантин
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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  30.05.2020, 15:00
Оценка:  0
гость
беработица закончится когда умрет последний нищий. В европу попадут только те, кто впишеться в рынок, остальных ждет земля.
navigator2    29.05.2020, 18:35
Оценка:  +2
navigator2
пішов на х..й
гость  (аноним)  29.05.2020, 14:49
Оценка:  0
гость
Геть жидів !
гость  (аноним)  29.05.2020, 14:46
Оценка:  0
гость
Воррррюгггиии у корыта . Караул !!!
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