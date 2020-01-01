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В Украине появится новое министерство: Подробности

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Среди полномочий министра развития стратегических технологий и инноваций будут вопросы реформирования ОПК и развития космической отрасли.
В Украине появится новое министерство: Подробности
В Украине появится новое министерство: Подробности
Алексей Данилов / Facebook

В Украине будет создано отдельное министерство, а также введена должность вице-премьера - министра развития стратегических технологий и инноваций. Об этом по время совещания по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

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По его словам, среди полномочий нового министра будут вопросы реформирования ОПК и развития космической отрасли.

“Кардинальное изменение подходов к управлению ОПК должно решить прежде всего проблему недостаточного уровня координации субъектов военно-промышленной политики, в частности, отсутствия профильного координирующего органа, и ввести системный подход к развитию этой сферы“, - сказал Данилов.

По словам секретаря СНБО, на втором этапе будут решаться вопросы организационно-правовой формы работы предприятий, входящих в состав ГК “Укроборонпром“.

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При этом Данилов отметил, что эта реформа должна стать самой масштабной за последние десять лет. По его словам, предприятия ОПК должны сконцентрироваться на обеспечении армии современными высокотехнологичным вооружением и техникой, что позволит эффективно реагировать на современные вызовы.

Напомним, что Слуги народа намерены открыть космическую отрасль для частного бизнеса.

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Теги: СНБО, Данилов, ОПК, министерства, космос
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