Минфин погасил евробонды на $1 млрд: Подробности

Выпуск ОВГЗ был осуществлен в 2015 году со ставкой 1,847% в год.

Министерство финансов Украины погасило еврооблигации под гарантии США на сумму более $1 млрд. Об этом сообщается на сайте Минфина.

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Согласно сообщению, выпуск облигаций внутреннего государственного займа был осуществлен в 2015 году с процентной ставкой 1,847% в год.

“Это второй из трех выпусков под гарантию США, осуществленных в 2014-2016 годах по ставке менее 2% годовых, первый из которых был погашен в мае 2019 года. Погашение ОВГЗ, выпущенных в 2016 году, будет осуществлено Минфином в сентябре 2021 года“, - сообщили в ведомстве.

Пос словам правительственного уполномоченного по вопросам управления государственным долгом Юрия Буцы, несмотря на мировой кризис и вызовы для развивающихся стран Украина продолжает своевременно и в полном объеме выполнять свои долговые обязательства.

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“Средства, полученные под гарантию США в течение 2014-2016 годов, предоставили существенную поддержку государственному бюджету в сложное для Украины время и способствовали проведению реформ в Украине. Мы благодарны нашим партнерам в США за помощь как во время предыдущего кризиса, вызванного вооруженной агрессией и аннексией части территории Украины, так и сейчас, во время глобального экономического кризиса, вызванного распространением коронавируса“, - сказал Буца.

Напомним, что государственный долг Украины превысил $81 млрд.