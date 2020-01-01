Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Еврокомиссия выделила Украине полмиллиарда евро

Комментариев: 0
Деньги будут выданы в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи.
Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис
Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис
Getty Images

Еврокомиссия приняла решение о выделении Украине кредита на 500 млн евро. Это последний транш в рамках четвертой программы помощи (MFA).

Об этом сообщается на официальном сайте Еврокомиссии в пятницу, 29 мая.

Читай также: Гетманцев рассказал, когда Украина сможет отказаться от кредитов МВФ

Всего в рамках текущей программы Украина получила кредитов на сумму 3,8 млрд евро. Выделение текущего транша стало возможным после 12 согласованных с ЕС политических действий. Речь идет о мерах по борьбе с коррупцией, отмыванию денег. 

Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис отметил, что Украина остается одним из приоритетов европейской повестки дня. Поэтому нашей стране могут дополнительно выделить 1,2 млрд евро до конца 2020 года. 

В рамках четвертой программы макрофинансовой помощи Украина завершила необходимые контрольные показатели реформ, и мы готовим выплату 500 млн евро. В рамках помощи в борьбе с последствиями пандемии мы предоставим Украине дополнительную помощь в размере 1,2 млрд евро - отметил он

Ранее Смолий рассказал, на что пойдет первый транш МВФ. Первый транш средств от Международного валютного планируется потратить на покрытие дефицита государственного бюджета.

Поделись:
Теги: Еврокомиссия, Украина, кредит
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь