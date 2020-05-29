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НБУ введет процентный своп с банками: Подробности

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В Нацбанке рассчитывают, что новый инструмент позволит оживить долгосрочное банковское кредитование.
НБУ введет процентный своп с банками
НБУ введет процентный своп с банками
НБУ

Национальный банк Украины в июне планирует ввести процентный своп с банками. Об этом сообщается на сайте НБУ.

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“Национальный банк утвердил Положение о проведении Национальным банком Украины на межбанковском рынке операций своп процентной ставки. Это открывает путь к внедрению нового инструмента, который позволит оживить долгосрочное банковское кредитование“, - говорится в сообщении.

Также отмечается, что НБУ уже снизил учетную ставку до 8% и видит предпосылки для дальнейшего снижения.

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“Мы ввели долгосрочное рефинансирование банков на срок до 5 лет, чтобы они не боялись брать средства в НБУ и направлять их в экономику. Теперь готовимся к запуску процентного свопа, который снизит процентные риски банков и придаст им смелости для разворачивания кредитования“, - говорится в сообщении регулятора.

Своп предполагает, что одна сторона предлагает другой фиксированную процентную ставку, которая начисляется на условную сумму, а другая сторона - плавающую процентную ставку. Таким образом банки могут минимизировать свой процентный риск при кредитовании. В свою очередь НБУ благодаря таким операциям сможет усилить действенность монетарной трансмиссии.

“Таким образом введение процентного свопа не только будет стимулировать разворачивание кредитных программ для бизнеса и населения, но и будет способствовать дальнейшему снижению процентных ставок в экономике“, - считают в НБУ.

Напомним, что в Нацбанке не исключают снижения учетной ставки до 7%.

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Теги: НБУ, процентная ставка, кредитование, банки, рефинансирование
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wert-71    29.05.2020, 16:57
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якби ще хтось розумний розтлумачив, де в цьому красти планують
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