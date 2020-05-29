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Евро ощутимо дорожает: Курс валют на 1 июня

Комментариев: 3
Нацбанк установил официальный курс валют на 1 июня.
Евро ощутимо дорожает: Курс валют на 1 июня
Евро ощутимо дорожает: Курс валют на 1 июня
depositphotos.com

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара по отношению к гривне на 1 июня на отметке в 26,87 грн. Таким образом американская валюта упала в цене на 4 копейки за сутки. Об этом сказано на сайте НБУ.

Отметим, что доллар теряет в цене второй день подряд.

Евро при этом установлен на отметке 29,93 грн, что на 21 копейку больше, чем в предыдущий банковский день.

Курс НБУ на 1 июня:

  • 100 долларов США - 2687 грн (-4 коп.)
  • 100 евро - 2993 грн (+21 коп.)

Справка: Нацбанк ежедневно публикует справочное значение курса гривни к доллару. По
официальному курсу Нацбанка население покупать валюту не может.

 

Евро ощутимо дорожает: Курс валют на 1 июня
Евро ощутимо дорожает: Курс валют на 1 июня
НБУ

Евро ощутимо дорожает: Курс валют на 1 июня
Евро ощутимо дорожает: Курс валют на 1 июня
НБУ

Напомним, в Украине курс гривни обвалился после введенного из-за пандемии коронавируса карантина, который привел к кризису во всем мире. Еще в начале марта нацвалюта торговалась на отметках в 24 грн за доллар, но в течение буквально нескольких недель упала до 27 грн и выше.

Определенное влияние на стабилизацию курса дало принятие банковского закона, на
котором настаивает МВФ. Принятие закона было одним из главных требований МВФ для
получения Украиной очередного транша в размере 5 млрд долларов.

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Теги: курс валют, гривна, доллар, евро, котировки
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  29.05.2020, 20:04
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В хх...ууу....йййй.. его засуньте.
Красногвардеец1    29.05.2020, 18:30
Оценка:  -22
Красногвардеец1
Доллар должен стоить 30 гривен.Евро должен стоить 35 гривен.
ЗаелоПластинку    29.05.2020, 19:38
Оценка:  +5
ЗаелоПластинку
За рублем следи, наемник.
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