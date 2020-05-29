Евро ощутимо дорожает: Курс валют на 1 июня
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара по отношению к гривне на 1 июня на отметке в 26,87 грн. Таким образом американская валюта упала в цене на 4 копейки за сутки. Об этом сказано на сайте НБУ.
Отметим, что доллар теряет в цене второй день подряд.
Евро при этом установлен на отметке 29,93 грн, что на 21 копейку больше, чем в предыдущий банковский день.
Курс НБУ на 1 июня:
- 100 долларов США - 2687 грн (-4 коп.)
- 100 евро - 2993 грн (+21 коп.)
Справка: Нацбанк ежедневно публикует справочное значение курса гривни к доллару. По
официальному курсу Нацбанка население покупать валюту не может.
Напомним, в Украине курс гривни обвалился после введенного из-за пандемии коронавируса карантина, который привел к кризису во всем мире. Еще в начале марта нацвалюта торговалась на отметках в 24 грн за доллар, но в течение буквально нескольких недель упала до 27 грн и выше.
Определенное влияние на стабилизацию курса дало принятие банковского закона, на
котором настаивает МВФ. Принятие закона было одним из главных требований МВФ для
получения Украиной очередного транша в размере 5 млрд долларов.
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