Нацбанк установил официальный курс валют на 1 июня.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара по отношению к гривне на 1 июня на отметке в 26,87 грн. Таким образом американская валюта упала в цене на 4 копейки за сутки. Об этом сказано на сайте НБУ.

Отметим, что доллар теряет в цене второй день подряд.

Евро при этом установлен на отметке 29,93 грн, что на 21 копейку больше, чем в предыдущий банковский день.

Курс НБУ на 1 июня:

100 долларов США - 2687 грн (-4 коп.)

100 евро - 2993 грн (+21 коп.)

Справка : Нацбанк ежедневно публикует справочное значение курса гривни к доллару. По

официальному курсу Нацбанка население покупать валюту не может.

Евро ощутимо дорожает: Курс валют на 1 июня НБУ

Евро ощутимо дорожает: Курс валют на 1 июня НБУ

Напомним, в Украине курс гривни обвалился после введенного из-за пандемии коронавируса карантина, который привел к кризису во всем мире. Еще в начале марта нацвалюта торговалась на отметках в 24 грн за доллар, но в течение буквально нескольких недель упала до 27 грн и выше.

Определенное влияние на стабилизацию курса дало принятие банковского закона, на

котором настаивает МВФ. Принятие закона было одним из главных требований МВФ для

получения Украиной очередного транша в размере 5 млрд долларов.