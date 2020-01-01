В 2020 году пчеловоды Украины получат дотацию

На одну пчелосемью власти выделяют 200 грн.

В 2020 году украинские пчеловоды получат государственную помощь, которая составит 200 гривен на одну пчелосемью. Об этом сообщает Укринформ.

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Деньги будут предоставлены на безвозвратной основе тем физлицам, которые являются владельцами от 10 до 300 пчелосемей. В случае, если пчелосемей больше 300, то максимальный размер помощи составит до 60 тыс грн одному владельцу.

Как получить дотацию пчеловоду в Украине в 2020 году?

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Для получения помощи физлицу необходимо зарегистрировать пасеку в органах местного самоуправления и обратиться в государственную больницу ветеринарной медицины для получения ветеринарного паспорта пасеки. Также, придется зарегистрироваться в Государственном реестре мощностей как оператор рынка и открыть счет в любом банке.

Далее следует подать в органы местного самоуправления копии паспорта физического лица, паспорта пасеки, решение о госрегистрации мощности, справки об открытии счета и справку о регистрации пасеки с указанием количества пчелосемей.

Документы будут принимать до 20 сентября 2020 года - говорится в сообщении

Напомним, в январе Украина за 10 дней исчерпала квоту на поставки меда в ЕС. В стране насчитывается около 400 тысяч пчеловодов.