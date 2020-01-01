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Свободные площади ж/д вокзалов сдадут в аренду - УЗ

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Нововведения коснутся маленьких и средних вокзалов.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Getty Images

Укрзализныця приняла новый порядок для небольших и средних вокзалов (I-III класса).  Речь идет о таких вокзалах в Чернигове, Шепетовке, Кременчуге. Об этом сообщил и.о. председателя правления УЗ Иван Юрик.

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По словам Ивана Юрика, на указанных вокзалах будут обязательно представлены билетные кассы, залы ожидания и санитарные узлы. При этом свободные площади будут передаваться в аренду под размещение альтернативных объектов, например общепита, магазинов.

Каждый балансодержатель вокзала подготовит концепцию своего вокзала, которую мы подробно изучим и адаптируем с точки зрения рациональности и эстетической совместимости - отметил он

Ранее сообщалось о том, что руководство филии Укрзализныци уволено.Внутренняя проверка показала грубые нарушения в работе “Украинской железнодорожной скоростной компании“.

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Теги: Укрзализныця, вокзалы, аренда
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