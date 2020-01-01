Свободные площади ж/д вокзалов сдадут в аренду - УЗ

Нововведения коснутся маленьких и средних вокзалов.

Укрзализныця приняла новый порядок для небольших и средних вокзалов (I-III класса). Речь идет о таких вокзалах в Чернигове, Шепетовке, Кременчуге. Об этом сообщил и.о. председателя правления УЗ Иван Юрик.

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По словам Ивана Юрика, на указанных вокзалах будут обязательно представлены билетные кассы, залы ожидания и санитарные узлы. При этом свободные площади будут передаваться в аренду под размещение альтернативных объектов, например общепита, магазинов.

Каждый балансодержатель вокзала подготовит концепцию своего вокзала, которую мы подробно изучим и адаптируем с точки зрения рациональности и эстетической совместимости - отметил он

Ранее сообщалось о том, что руководство филии Укрзализныци уволено.Внутренняя проверка показала грубые нарушения в работе “Украинской железнодорожной скоростной компании“.