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"Газпром" выставил Беларуси счет за газ на $165 млн

Комментариев: 4
Переговоры с Минском о продолжении поставок в 2021 году будут вестись только после урегулирования вопроса долга.
"Газпром" выставил Беларуси счет за газ на $165 млн
"Газпром" выставил Беларуси счет за газ на $165 млн
depositphotos.com

Беларусь задолжала российской компании “Газпром“ за поставленный природный газ более $165 млн. Об этом заявил председатель правления газового монополиста Алексей Миллер, сообщают российские СМИ.

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По его словам, переговоры с Минском о продолжении поставок в 2021 году будут вестись только после урегулирования вопроса долга.

“Общая сумма белорусской задолженности за поставки российского газа на сегодня составляет $165,57 млн. Сразу как только будет полностью урегулирована задолженность, российская сторона будет готова назначить переговоры по условиям поставки газа с 1 января 2021 года“, - сообщил Миллер.

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Напомним, что Грузия пересмотрела действующий контракт с “Газпромом“ о поставках газа и договорились о снижении цены на 15%.

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Теги: Газпром, Беларусь, цены на газ, долг, поставки газа
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Комментариев (4)
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STROLG    29.05.2020, 20:20
Оценка:  -1
STROLG
так почему газ с 7гр. поднялся по 10. идорасы
гость  (аноним)  29.05.2020, 19:56
Оценка:  +2
гость
Я так понял, что на Рассии все очень плачевно. Уже и не знают где денежку брать. Денег нет, крепитесь - скрепные.
гость  (аноним)  29.05.2020, 19:16
Оценка:  -4
гость
снижение цены на газ на 13% ,а какие успехи у нас нас , правильно ноль целых куй десятых, потому как нэзалежни...
ЗаелоПластинку    29.05.2020, 19:35
Оценка:  +6
ЗаелоПластинку
епанулся? Цена на газ в мае 2.948128 грн.
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