Переговоры с Минском о продолжении поставок в 2021 году будут вестись только после урегулирования вопроса долга.

"Газпром" выставил Беларуси счет за газ на $165 млн depositphotos.com

Беларусь задолжала российской компании “Газпром“ за поставленный природный газ более $165 млн. Об этом заявил председатель правления газового монополиста Алексей Миллер, сообщают российские СМИ.

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По его словам, переговоры с Минском о продолжении поставок в 2021 году будут вестись только после урегулирования вопроса долга.

“Общая сумма белорусской задолженности за поставки российского газа на сегодня составляет $165,57 млн. Сразу как только будет полностью урегулирована задолженность, российская сторона будет готова назначить переговоры по условиям поставки газа с 1 января 2021 года“, - сообщил Миллер.

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Напомним, что Грузия пересмотрела действующий контракт с “Газпромом“ о поставках газа и договорились о снижении цены на 15%.