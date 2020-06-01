Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Нефть продолжает терять в цене

Комментариев: 6
Котировки на топливо снижаются накануне встречи ОПЕК+.
Нефть продолжает терять в цене
Нефть продолжает терять в цене
depositphotos.com

Мировые цены на нефть в понедельник снижаются в преддверии июньской встречи ОПЕК+. Об этом свидетельствуют данные с торговых площадок.

Читай также: За два года цены на топливо в Украине упали на 11 грн

Так, по состоянию на 8:30 по Киеву цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent упала на 0,66% - до 37,59 доллара за баррель.

В то же время июльские фьючерсы на нефть марки WTI кпали в цене на 0,54% - до 35,30 доллара за баррель.

Читай также: Транзит нефти через Украину упал на 40% - глава Укртранснафты

На 9-10 июня запланирована встреча стран ОПЕК+, на которой ожидается обсуждение в режиме видео-конференции ситуации на рынке и первые результаты апрельской сделки. Действующая договоренность предусматривает смягчение с июля сокращения добычи сырья.

Напомним, что в ОПЕК спрогнозировали цену на нефть во втором полугодии.

Поделись:
Теги: нефть, баррель, фьючерсы, котировки, энергоресурсы
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (6)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  01.06.2020, 10:37
Оценка:  +4
гость
(аноним) 01.06.2020, 10:10 - конченый и опущенный педофил из РФ.
И такие ублюдки тут безнаказанно гадят.
thebestdraw    01.06.2020, 10:25
Оценка:  -6
thebestdraw
еще недавно по 25 была нефть, а уже 37.5. Зато на бигмире каждый день новости, что нефть падает постоянно...
zadneprohodchik    01.06.2020, 10:30
Оценка:  +5
zadneprohodchik
еще в феврале это говно 70 баксов стоило а сейчас 37,5 так что да! постоянно падает!
гость  (аноним)  01.06.2020, 10:10
Оценка:  -7
гость
Вчира на вписке был на хате у Толяна. Проснулся axyeл куча блевотни,гaндoны воляются,сломанный стол, телик распиздячили вазой люстра,разбита, раковена в ванной отвалилась,это я там тёлку шпилил). Карочи я нaибнул стопарь и дал по тапкам оттудо,Талян праснется axyeeт)))
гость  (аноним)  01.06.2020, 09:54
Оценка:  +2
гость
кручу верчу бензин по 2грн литр хочу
zadneprohodchik    01.06.2020, 09:51
Оценка:  +3
zadneprohodchik
оооо суперр бенз по 0,5 бакса иди сюда!!!
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь