Нефть продолжает терять в цене

Котировки на топливо снижаются накануне встречи ОПЕК+.

Мировые цены на нефть в понедельник снижаются в преддверии июньской встречи ОПЕК+. Об этом свидетельствуют данные с торговых площадок.

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Так, по состоянию на 8:30 по Киеву цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent упала на 0,66% - до 37,59 доллара за баррель.

В то же время июльские фьючерсы на нефть марки WTI кпали в цене на 0,54% - до 35,30 доллара за баррель.

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На 9-10 июня запланирована встреча стран ОПЕК+, на которой ожидается обсуждение в режиме видео-конференции ситуации на рынке и первые результаты апрельской сделки. Действующая договоренность предусматривает смягчение с июля сокращения добычи сырья.

Напомним, что в ОПЕК спрогнозировали цену на нефть во втором полугодии.