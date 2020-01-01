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Криклий назвал страны, с которыми возобновят авиасообщение

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Рейсы будут возобновлены на популярных туристических направлениях, Италия и Испания пока закрыты.
Криклий назвал страны, с которыми возобновят авиасообщение
Криклий назвал страны, с которыми возобновят авиасообщение
Скриншот

Украина в первую очередь планирует возобновить авиарейсы на популярных туристических направлениях в Турцию, Грецию, Кипр и Грузию. Об этом в эфире 1+1 сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

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По его словам, пока точно не будет возобновляться авиасообщение с Италией и Испанией в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в этих странах.

“Мы делаем открытия направлений на двух условиях. Первое - если страны открываются в отношении нас. Второе - эпидемиологическая ситуация“, - сказал Криклий.

Он также сообщил, что на данный момент проводится работа над возобновлением как внутренних, так и международных рейсов. При этом, по словам министра, внутреннее авиасообщение могут возобновить раньше.

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Кроме того, Криклий сообщил, что на данный момент прорабатывается решение, чтобы туристы в аэропортах проходили тест на коронавирус.

“Это удобнее, чем 14-дневный карантин. Его можно сдать, три-четыре часа, и уже можно будет выходить в город“, - объяснил чиновник.

Напомним, что 15 июня Украина планирует возобновить авиасообщение с внешним миром.

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Теги: Криклий, авиасообщение, туризм, авиаперелеты, рейсы
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