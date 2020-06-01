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Министр назвал условия для возобновления ж/д перевозок во всех регионах

Комментариев: 1
На этой неделе еще несколько областей присоединятся к возобновлению железнодорожного сообщения.
Министр назвал условия для возобновления ж/д перевозок во всех регионах
Министр назвал условия для возобновления ж/д перевозок во всех регионах
Скриншот

Возобновление железнодорожного сообщения в Украине зависит от количества новых случаев заболевания коронавирусом в отдельных регионах. Об этом в эфире 1+1 сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

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По его словам, решения о возобновлении перевозок будут приниматься на основании выводов местных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

“Минздрав предложил параметр инцидентности (количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тысяч населения) - это 12 человек на 100 тысяч населения. Если показатель меньше, чем такое количество заболевавших в течение недели, то комиссии рассматривают и смягчают карантин“, - рассказал чиновник.

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Также, по словам Криклия, на этой неделе еще несколько областей присоединятся к возобновлению железнодорожного сообщения.

Напомним, что Укрзализныця открыла продажу билетов по Украине.

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Теги: Криклий, ж/д перевозки, транспортное сообщение, карантин, эпидемиологическая ситуация
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
Noblesse_obliger    01.06.2020, 13:59
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Noblesse_obliger
Этот Крикун и другие зешобла совсем ухи переели 12 человек на 100 тысяч = 1 / 12000 или 0,012%...
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