На этой неделе еще несколько областей присоединятся к возобновлению железнодорожного сообщения.

Министр назвал условия для возобновления ж/д перевозок во всех регионах Скриншот

Возобновление железнодорожного сообщения в Украине зависит от количества новых случаев заболевания коронавирусом в отдельных регионах. Об этом в эфире 1+1 сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

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По его словам, решения о возобновлении перевозок будут приниматься на основании выводов местных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

“Минздрав предложил параметр инцидентности (количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тысяч населения) - это 12 человек на 100 тысяч населения. Если показатель меньше, чем такое количество заболевавших в течение недели, то комиссии рассматривают и смягчают карантин“, - рассказал чиновник.

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Также, по словам Криклия, на этой неделе еще несколько областей присоединятся к возобновлению железнодорожного сообщения.

Напомним, что Укрзализныця открыла продажу билетов по Украине.