Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Вопрос тарифов не поднимается: В Минфине рассказали о переговорах с МВФ

Комментариев: 0
По словам Сергея Марченко, вопрос прозрачного тарифообразования всегда был предметом интереса МВФ.
Вопрос тарифов не поднимается: В Минфине рассказали о переговорах с МВФ
Вопрос тарифов не поднимается: В Минфине рассказали о переговорах с МВФ
facebook.com/pg/minfin.gov.ua

Международный валютный фонд поддерживает инициативы Кабинета министров Украины в вопросе тарифов на газ и электроэнергию. Об этом в интервью РБК-Украина сообщил министр финансов Сергей Марченко.

Читай также: Шмыгаль: Коммуналка в Украине расти не будет

“Вопрос прозрачного тарифообразования всегда был предметом интереса МВФ. Но сейчас мы видим со стороны МВФ поддержку инициатив правительства в этом вопросе”, - сказал Марченко.

В то же время, по его словам, в рамках обсуждения новой программы тема поднятия в Украине тарифов на электроэнергию на обсуждается.

Читай также: Герус рассказал, что будет с тарифами на электроэнергию для населения

“Так как программа у нас Stand-By, в данной программе эти вопросы не поднимаем“, - отметил министр финансов.

Напомним, министр финансов Сергей Марченко сообщил, что в обновленной версии госбюджета заложено поддержку от международных финансовых организаций, в том числе от МВФ.

Поделись:
Теги: Сергей Марченко, Минфин, МВФ, тарифы, электроэнергия
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь