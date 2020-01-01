По словам Сергея Марченко, вопрос прозрачного тарифообразования всегда был предметом интереса МВФ.

Вопрос тарифов не поднимается: В Минфине рассказали о переговорах с МВФ facebook.com/pg/minfin.gov.ua

Международный валютный фонд поддерживает инициативы Кабинета министров Украины в вопросе тарифов на газ и электроэнергию. Об этом в интервью РБК-Украина сообщил министр финансов Сергей Марченко.

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“Вопрос прозрачного тарифообразования всегда был предметом интереса МВФ. Но сейчас мы видим со стороны МВФ поддержку инициатив правительства в этом вопросе”, - сказал Марченко.

В то же время, по его словам, в рамках обсуждения новой программы тема поднятия в Украине тарифов на электроэнергию на обсуждается.

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“Так как программа у нас Stand-By, в данной программе эти вопросы не поднимаем“, - отметил министр финансов.

Напомним, министр финансов Сергей Марченко сообщил, что в обновленной версии госбюджета заложено поддержку от международных финансовых организаций, в том числе от МВФ.