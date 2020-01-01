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Эксперт дал прогноз по курсу доллара на неделю

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Причиной укрепления гривны стало ожидание нового транша МВФ.
Эксперт дал прогноз по курсу доллара на неделю
Эксперт дал прогноз по курсу доллара на неделю
depositphotos.com

На начавшейся неделе в Украине ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне. Об этом сообщил старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

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По его словам, на прошедшей неделе курс доллара к гривне на разных сегментах валютного рынка вел себя по разному. Так, запаздывающий официальный курс еще рос, а на других сегментах рынка доллар подешевел на 0,1-0,2%.

“Курс доллара устойчиво рос с 19 по 27 мая, однако с прошлого четверга вернулся к снижению, благодаря чему гривна и вышла в плюс по итогам недели“, - отметил эксперт.

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По словам Иосуба, причиной укрепления национальной валюты стали ожидания, что уже в течение мая Украина может получить первый транш кредита МВФ на сумму $1,9 млрд из общей программы, рассчитанной на $5 млрд.

“На начавшейся неделе мы ожидаем незначительного снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 26,7-26,8 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,7/26,9 грн“, - считает аналитик.

Напомним, что в законопроекте об изменениях госбюджета на 2020 год Кабмин ожидает падения ВВП, роста безработицы и девальвацию гривны.

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Теги: доллар, курс валют, котировки, гривна, прогнозы
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