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Гривна начинает неделю укреплением: Курс валют на 2 июня

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Нацбанк установил официальный курс валют на 2 июня.
Нацбанк установил официальный курс валют на 2 июня
Нацбанк установил официальный курс валют на 2 июня
depositphotos.com

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара по отношению к гривне на 2 июня на отметке в 26,82 грн. Таким образом американская валюта упала в цене на 5 копеек за сутки. Об этом сказано на сайте НБУ.

Отметим, что доллар теряет в цене третий банковский день подряд. Евро при этом установлен на отметке 29,80 грн, что на 13 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день.

Курс НБУ на 2 июня:

  • 100 долларов США - 2682 грн (-5 коп.)
  • 100 евро - 2980 грн (-13 коп.)

Справка: Нацбанк ежедневно публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу Нацбанка население покупать валюту не может.

Гривна начинает неделю укреплением: Курс валют на 2 июня
Гривна начинает неделю укреплением: Курс валют на 2 июня
НБУ

Гривна начинает неделю укреплением: Курс валют на 2 июня
Гривна начинает неделю укреплением: Курс валют на 2 июня
НБУ

Напомним, в Украине курс гривни обвалился после введенного из-за пандемии коронавируса карантина, который привел к кризису во всем мире. Еще в начале марта нацвалюта торговалась на отметках в 24 грн за доллар, но в течение буквально нескольких недель упала до 27 грн и выше.

Определенное влияние на стабилизацию курса дало принятие банковского закона, на котором настаивает МВФ. Принятие закона было одним из главных требований МВФ для получения Украиной очередного транша в размере 5 млрд долларов.

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Теги: курс валют, гривна, доллар, евро, котировки
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