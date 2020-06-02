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Мировые цены на нефть во вторник растут

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По данным СМИ, ОПЕК+ рассматривает возможность продления существующих ограничений на добычу сырья.
Мировые цены на нефть во вторник растут
Мировые цены на нефть во вторник растут
depositphotos.com

Нефть на мировых рынках во вторник прибавляет в цене. Об этом свидетельствуют данные с торговых площадок.

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Так, по состоянию на 8:20 по Киеву цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent подорожала на 1,04% - до 38,72 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на нефть марки WTI выросли в цене на 0,87% - до 35,75 доллара за баррель.

Как известно, на 9-10 июня запланировано заседание ОПЕК+, По информации масс-медиа, ОПЕК+ рассматривает возможность продления существующих ограничений на добычу нефти сроком на 1-3 месяца.

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Страны-экспортеры в апреле договорилась о сокращении добычи сырья на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне с последующим уменьшением до 7,7 миллиона во втором полугодии и до 5,8 миллиона до конца апреля 2022 года.

Напомним, что в ОПЕК спрогнозировали цену на нефть во втором полугодии.

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Теги: нефть, баррель, фьючерсы, котировки, энергоресурсы
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гость  (аноним)  02.06.2020, 10:38
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Карочи лютый прикол залетел вчира. Мы с Кентом Михой Рамазановым пялили двух телок на сауне. И такая дичь когда телки ушли купаться мы с Михой насрал тёлкам в сумки. А когда расходились телки обнаружили дрисню и как завизжали))) ахххахаааа. Блять мы ржали как кони,телы съебали а мы дальше бухать)))
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