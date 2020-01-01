Дефицит госбюджета достиг почти 50 млрд грн - Минфин
В мае в общий фонд госбюджета-2020 поступило 63,9 млрд гривен, роспись выполнена на 100%. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.
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Согласно сообщению, 12 млрд из этой суммы составило возмещение НДС.
Основные тенденции мая в разрезе налогов и сборов:
- роспись по налогам и сбора на доходы физлиц перевыполнена на 100 млн грн;
- показатель по рентной плате за пользование недрами выполнен на 114,7%, перевыполнение составило 300 млн грн;
- роспись по акцизному налогу перевыполнена на 1,1 млрд грн, или на 21,4%, в основном за счет поступлений налога с табачных изделий;
- на 99,8% выполнена роспись по НДС, недопоступления составили 100 млн грн;
- 500 млн грн составило недовыполнение по налогу на прибыль предприятий, роспись выполнена на 97,2%.
В то же время в Минфине отмечают, что по итогам января-мая 2020 года государственный бюджет выполнен с дефицитом в размере 47,8 млрд гривен. При этом такая цифра не превышает запланированный на этот период показатель бюджета.
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“Социальные расходы, расходы на оборону, на обслуживание долга и дотации местным бюджетам полностью профинансировано“, - подытожили в ведомстве.
Напомним, что государственный бюджет за первый квартал этого года был выполнен с дефицитом в размере 32,732 млрд гривен, что в 1,25 раза выше дефицита за аналогичный период предыдущего года.
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