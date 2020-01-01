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Шмыгаль назвал ТОП-10 инициатив для стимулирования экономики (инфографика)

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Программа преодоления последствий COVID-19 рассчитана на три года.
Шмыгаль назвал ТОП-10 инициатив для стимулирования экономики (инфографика)
Шмыгаль назвал ТОП-10 инициатив для стимулирования экономики (инфографика)
kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выделил 10 основных инициатив, предусмотренных Программой стимулирования экономики для преодоления последствий COVID-19. Соответствующее сообщение появилось на странице главы правительства в Facebook.

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По словам Шмыгаля, в общей сложности план мероприятий включает примерно 230 пунктов.

“Это меры по восстановлению способности работы микро, малого, среднего бизнеса, стимулирования промышленности, агропромышленного комплекса, так называемая “регуляторная гильотина“, которая позволяет говорить об ослаблении регуляторного давления на бизнес, пострадавший от коронакризиса“, - написал премьер.

ТОП-10 инициатив для стимулирования экономики
ТОП-10 инициатив для стимулирования экономики
facebook.com/dshmyhal

По словам Шмыгаля, Программа рассчитана на три года, документ прошел многочисленные обсуждения.

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“Получили как положительные оценки, так и критические. Сейчас программу дорабатывают в министерствах, чтобы передать дальнейшее обсуждение в комитетах Верховной Рады“, - сообщил премьер.

Напомним, что Кабмин опубликовал программу поддержки экономики.

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Теги: Шмыгаль, Малый и средний бизнес, дерегуляция, налоговая система украины, промышленность
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