Дороже всего бюджету обходятся медикаменты и расходные материалы.

2,6 млрд грн на борьбу с COVID-19: В Минфине рассказали, куда пошли деньги depositphotos.com

По состоянию на 28 мая 2020 года бюджетные расходы на предотвращение распространения коронавируса составили 2,6 млрд гривен. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

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По данным Госказначейства, большая часть этих средств потрачена из местных бюджетов - 1,97 млрд гривен.

При этом наибольшая сумма - 975,8 млн гривен - направлена на закупку медикаментов и расходных материалов. Еще 892,6 млн гривен потрачено на закупку оборудования. 554,8 млн грн были потрачены на маски, антисептики и дезинфекторы.

2,6 млрд грн на борьбу с COVID-19: В Минфине рассказали, куда пошли деньги mof.gov.ua

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Всего в Госказначействе зарегистрировано бюджетных обязательств по таким закупкам на сумму более 3,4 млрд гривен (934 млн из государственного бюджета, 2 484 млн гривен из местных бюджетов), - уточнили в Минфине.

Напомним, что президент Владимир Зеленский заявил, что Украине удалось сравнительно неплохо пройти первую волну пандемии.