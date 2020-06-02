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Чистая прибыль Нафтогаза в І квартале уменьшилась впятеро

Комментариев: 1
На результаты компании значительно повлияло падение цен и спроса на газ.
Чистая прибыль Нафтогаза в І квартале уменьшилась впятеро
Чистая прибыль Нафтогаза в І квартале уменьшилась впятеро
flickr.com

Консолидированная чистая прибыль группы “Нафтогаз“ за 3 месяца 2020 года составила 3,2 млрд гривен. Об этом сообщается на сайте компании.

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Там напомнили, что за аналогичный период 2019 года чистая прибыль Нафтогаза составила 16 млрд гривен.

Согласно сообщению, что в І квартале 2020 года компанией было добыто 3,9 млрд кубометров и реализовано 6,3 млрд кубометров природного газа. При этом чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности Нафтогаза, составили 10,9 млрд гривен, а общая сумма налогов, уплаченных в госбюджет, - 24,1 млрд гривен.

По словам финансового директора группы “Нафтогаз“ Петера ван Дрила, кризис, вызванный COVID-19, и макроэкономическая среда с резким падением цен на газ в этом квартале поставили компанию в сложные условия.

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“На результаты значительно повлияло падение цен и спроса на газ. Мы сокращаем расходы и придерживаемся дисциплины в управлении капиталом. Наше финансовое состояние стабильное с долей обязательств на уровне 12,4%“, - отметил ван Дрил.

Напомним, что Нафтогаз уплатит почти 40 млрд грн дивидендов в 2020 году.

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Теги: Нафтогаз, доходы, цены на газ, спрос, финансовое состояние
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Комментариев (2)
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autsaider_gigimo    02.06.2020, 16:18
Оценка:  0
autsaider_gigimo
Какие молодцы! Срочно выплатить всем премии!
V1KOR1A5    02.06.2020, 16:05
Оценка:  +1
V1KOR1A5
Да, бля.., обеднели совсем!!!
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