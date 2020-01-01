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Программу деятельности Кабмина отправят на доработку - Гетманцев

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По мнению нардепа, в документе отсутствуют план и сроки выполнения поставленных задач.
Программу деятельности Кабмина отправят на доработку - Гетманцев
Программу деятельности Кабмина отправят на доработку - Гетманцев
Скриншот

Верховная Рада отправит Программу деятельности правительства на доработку. Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев, сообщает Укринформ.

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“У Рады есть четкая позиция по этой программе. Мы будем отправлять ее на доработку. Я не думаю, что есть какие-то сомнения в этом. Поэтому решение будет принято в четверг“, - сказал Гетманцев.

По его словам, в программе деятельности правительства должен быть конкретный план выполнения с конкретными сроками.

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“На девяти страницах есть набор определенных слоганов, определенных лозунгов, определенных идей, с которыми, с одной стороны, трудно не согласиться. Однако реализация этих идей не определена в этой программе. Поэтому мы считаем, что над ней стоит еще поработать“, - отметил глава профильного комитета.

Напомним, что Шмыгаль назвал ТОП-10 инициатив для стимулирования экономики.

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Теги: Гетманцев, программа правительства, Кабмин, Верховная Рада, финансовый комитет
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