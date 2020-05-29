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Доллар падает в цене, евро дорожает: Курс валют на 3 июня

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Нацбанк установил официальный курс валют на 3 июня.
Нацбанк установил официальный курс валют на 3 июня
Нацбанк установил официальный курс валют на 3 июня
depositphotos.com

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара по отношению к гривне на 3 июня на отметке в 26,82 грн. Таким образом американская валюта упала в цене на 2 копейки за сутки. Об этом сказано на сайте НБУ.

Отметим, что доллар теряет в цене четвертый банковский день подряд. Евро при этом установлен на отметке 29,92 грн, что на 12 копеек больше, чем в предыдущий банковский день.

Курс НБУ на 3 июня:

  • 100 долларов США - 2680 грн (-2 коп.)
  • 100 евро - 2992 грн (+12 коп.)

Справка: Нацбанк ежедневно публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу Нацбанка население покупать валюту не может.

Нацбанк установил официальный курс валют на 3 июня
Нацбанк установил официальный курс валют на 3 июня
НБУ

Нацбанк установил официальный курс валют на 3 июня
Нацбанк установил официальный курс валют на 3 июня
НБУ

Напомним, что эксперт дал прогноз по курсу доллара на неделю.

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Теги: курс валют, гривна, доллар, евро, котировки
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