Доллар падает в цене, евро дорожает: Курс валют на 3 июня
Нацбанк установил официальный курс валют на 3 июня.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара по отношению к гривне на 3 июня на отметке в 26,82 грн. Таким образом американская валюта упала в цене на 2 копейки за сутки. Об этом сказано на сайте НБУ.
Отметим, что доллар теряет в цене четвертый банковский день подряд. Евро при этом установлен на отметке 29,92 грн, что на 12 копеек больше, чем в предыдущий банковский день.
Курс НБУ на 3 июня:
- 100 долларов США - 2680 грн (-2 коп.)
- 100 евро - 2992 грн (+12 коп.)
Справка: Нацбанк ежедневно публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу Нацбанка население покупать валюту не может.
Напомним, что эксперт дал прогноз по курсу доллара на неделю.
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