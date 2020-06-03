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Цена Brent впервые с марта перевалила за $40 за баррель

Комментариев: 3
На предстоящем заседании страны ОПЕК+ могут продлить существующие ограничения на добычу сырья.
Цена Brent впервые с марта перевалила за $40 за баррель
Цена Brent впервые с марта перевалила за $40 за баррель
depositphotos.com

Мировые цены на нефть в среду продолжают расти. Об этом свидетельствуют данные с торговых площадок.

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Так, по состоянию на 08:14 по Киеву августовские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent подорожали на 1,52% - до 40,17 доллара за баррель. Цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI увеличилась на 2.42% - до 37,70 доллара за баррель.

Отметим, что цена нефти марки Brent выросла выше 40 долларов за баррель впервые с 6 марта, когда начался обвал котировок.

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На 9-10 июня запланировано заседание ОПЕК+. По информации масс-медиа, страны-экспортеры рассматривают возможность продления существующих ограничений на добычу нефти сроком на 1-3 месяца.

Напомним, что в ОПЕК спрогнозировали цену на нефть во втором полугодии.

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Теги: нефть, баррель, фьючерсы, котировки, энергоресурсы
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  03.06.2020, 10:23
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гость
Вчира вписка была у Эда.седня праснулся мутит пиздос,а телки выходили уже,таксо за ними подвалило.вышел на балкон,вдохнул...и как блеванул..и оказалось на телок наблевал ахххах.таксист отказался везти и съебал.телки орут,впусти помыться,я грю за отсос давай,так они нам сосали за помыться. Ахахаха
ВолодяГрОЙсман    03.06.2020, 09:53
Оценка:  -21
ВолодяГрОЙсман
Спасибо вам за это,Соединённые Штаты Анархии!Там всё только начинается!На руках тамошних чертей десятки миллионов полуавтоматических и снайперских винтовок и они уже начали их использовать...А это означает лишь одно:БУДЕТ ИНТЕРЕСНО!))))))))))))))))
Vixerunt    03.06.2020, 10:14
Оценка:  -1
Vixerunt
Что рубль за 100/бакс перевалит или раше перекроют поставки газа в ЕС; обычно когда ватники так радуются то что-то подобное в болотной и происходит.
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