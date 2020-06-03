На предстоящем заседании страны ОПЕК+ могут продлить существующие ограничения на добычу сырья.

Цена Brent впервые с марта перевалила за $40 за баррель depositphotos.com

Мировые цены на нефть в среду продолжают расти. Об этом свидетельствуют данные с торговых площадок.

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Так, по состоянию на 08:14 по Киеву августовские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent подорожали на 1,52% - до 40,17 доллара за баррель. Цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI увеличилась на 2.42% - до 37,70 доллара за баррель.

Отметим, что цена нефти марки Brent выросла выше 40 долларов за баррель впервые с 6 марта, когда начался обвал котировок.

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На 9-10 июня запланировано заседание ОПЕК+. По информации масс-медиа, страны-экспортеры рассматривают возможность продления существующих ограничений на добычу нефти сроком на 1-3 месяца.

Напомним, что в ОПЕК спрогнозировали цену на нефть во втором полугодии.