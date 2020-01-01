10-гривенная монета появилась в обращении
Нацбанк 3 июня 2020 года ввел в обращение монеты номиналом 10 гривен. Об этом сообщается на сайте НБУ.
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Согласно сообщению, с сегодняшнего дня 10-гривенные монеты являются действительным платежным средством на территории Украины. Ими можно расплачиваться в торговых сетях и осуществлять банковские операции.
Со временем монеты номиналом 10 гривен должны заменить в обороте банкноты аналогичного номинала.
Номинальный ряд гривны в конце концов сократится до оптимального для нашей страны размера - до 12 номиналов. Он будет содержать шесть номиналов монет (10 и 50 копеек, 1, 2, 5 и 10 гривен) и шесть номиналов банкнот (20, 50, 100, 200, 500 и 1000 гривен).
При этом, как сообщили в Нацбанке, украинцам не нужно специально обменивать 10-гривенные банкноты на монеты - они смогут рассчитываться как новыми монетами, так и банкнотами.
“На реверсе монеты номиналом 10 гривен размещен портрет украинского гетмана Ивана Мазепы, повторяющий его изображение на 10-гривенных купюрах. На аверсе в центре в обрамлении древнерусского орнамента указан номинал монеты. Новая оборотная монета номиналом 10 гривен изготовлена из цинкового сплава с гальваническим покрытием никелем“, - сообщили в НБУ.
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Там также уточнили, что благодаря большему размеру новая монета существенно отличается от 1-, 2- и 5-гривенных монет. В частности, она имеет гурт со специальным крупным рифлением, что позволяет легко отличить ее от монет других номиналов.
Напомним, что в Украине появится памятная монета в честь победы над нацизмом.
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