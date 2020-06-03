В Украине введут гарантированный минимальный доход: Подробности
Кабинет министров Украины планирует улучшить программу социальной поддержки населения, создав целевую программу гарантированного минимального дохода. Об этом сообщает Экономическая правда.
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Согласно сообщению, создание такой программы является одним из условий для получения Украиной второго и третьего траншей по текущей программе с МВФ.
“Размер гарантированного минимального дохода будет увеличен по сравнению с нынешними минимальными выплатами пенсионерам и безработным. Известно, что Минсоцполитики усилит проверку получателей социальных выплат для улучшения ее адресности“, - пишет издание.
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Согласно его информации, кроме стандартных тезисов о реализации мероприятий, предусмотренных пенсионной реформой 2017 года, в тексте Меморандума с МВФ упоминается обязательства Кабмина подготовиться ко второму уровню пенсионной реформы.
Напомним, что стала известна разница в размерах “минималки“ в странах ЕС и Украины.
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