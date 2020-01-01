Гривна продолжает укрепляться к доллару: Курс валют на 4 июня

Нацбанк установил официальный курс валют на 4 июня.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара по отношению к гривне на 4 июня на отметке в 26,75 грн. Таким образом американская валюта упала в цене на 2 копейки за сутки. Об этом сказано на сайте НБУ.

Отметим, что доллар теряет в цене пятый банковский день подряд. Евро при этом установлен на отметке 29,96 грн, что на 4 копейки больше, чем в предыдущий банковский день.

Курс НБУ на 4 июня:

100 долларов США - 2675 грн (-5 коп.)

100 евро - 2996 грн (+4 коп.)

Справка : Нацбанк ежедневно публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу Нацбанка население покупать валюту не может.

Нацбанк установил официальный курс валют на 4 июня НБУ

Нацбанк установил официальный курс валют на 4 июня НБУ

Напомним, что эксперт дал прогноз по курсу доллара на неделю.