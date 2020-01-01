Гривна продолжает укрепляться к доллару: Курс валют на 4 июня
Нацбанк установил официальный курс валют на 4 июня.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара по отношению к гривне на 4 июня на отметке в 26,75 грн. Таким образом американская валюта упала в цене на 2 копейки за сутки. Об этом сказано на сайте НБУ.
Отметим, что доллар теряет в цене пятый банковский день подряд. Евро при этом установлен на отметке 29,96 грн, что на 4 копейки больше, чем в предыдущий банковский день.
Курс НБУ на 4 июня:
- 100 долларов США - 2675 грн (-5 коп.)
- 100 евро - 2996 грн (+4 коп.)
Справка: Нацбанк ежедневно публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу Нацбанка население покупать валюту не может.
Напомним, что эксперт дал прогноз по курсу доллара на неделю.
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