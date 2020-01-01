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Кабмин одобрил выдачу банками кредитов бизнесу под госгарантии

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В правительстве рассчитывают помочь банкам смелее выдавать займы и расширить доступ бизнеса к финансовым ресурсам.
Кабмин одобрил выдачу банками кредитов бизнесу под госгарантии
Кабмин одобрил выдачу банками кредитов бизнесу под госгарантии
depositphotos.com

Кабмин одобрил законодательные изменения, которые позволят предоставлять кредиты под частичную госгарантию бизнесу, пострадавшему из-за COVID-19. Об этом сообщается на сайте Минэкономики.

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По словам главы ведомства Игоря Петрашко, принятие соответствующих законодательных изменений расширит доступ предпринимателей к финансовым ресурсам.

“Инструмент предоставления государственной гарантии поможет банкам-партнерам правительственных программ поддержки бизнеса смелее выдавать займы предпринимателям и улучшит доступ к финансам малому и среднему бизнесу“, - сказал чиновник.

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Согласно решению Кабмина, после принятия соответствующих изменений в бюджетное законодательство правительство отдельными решениями установит условия отбора банков и порядок предоставления таких гарантий.

Напомним, что в Кабмине назвали количество выданных бизнесу “доступных кредитов“.

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Теги: Кабмин, кредиты, гарантии, банки, Малый и средний бизнес
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