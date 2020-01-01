Кабмин одобрил выдачу банками кредитов бизнесу под госгарантии
Кабмин одобрил законодательные изменения, которые позволят предоставлять кредиты под частичную госгарантию бизнесу, пострадавшему из-за COVID-19. Об этом сообщается на сайте Минэкономики.
Читай также: Кабмин планирует снизить ж/д тарифы для бизнеса - Шмыгаль
По словам главы ведомства Игоря Петрашко, принятие соответствующих законодательных изменений расширит доступ предпринимателей к финансовым ресурсам.
“Инструмент предоставления государственной гарантии поможет банкам-партнерам правительственных программ поддержки бизнеса смелее выдавать займы предпринимателям и улучшит доступ к финансам малому и среднему бизнесу“, - сказал чиновник.
Читай также: Бизнес в Украине активизировался - Нацбанк
Согласно решению Кабмина, после принятия соответствующих изменений в бюджетное законодательство правительство отдельными решениями установит условия отбора банков и порядок предоставления таких гарантий.
Напомним, что в Кабмине назвали количество выданных бизнесу “доступных кредитов“.
Полная версия правил