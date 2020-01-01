Кабмин одобрил выдачу банками кредитов бизнесу под госгарантии

В правительстве рассчитывают помочь банкам смелее выдавать займы и расширить доступ бизнеса к финансовым ресурсам.

Кабмин одобрил законодательные изменения, которые позволят предоставлять кредиты под частичную госгарантию бизнесу, пострадавшему из-за COVID-19. Об этом сообщается на сайте Минэкономики.

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По словам главы ведомства Игоря Петрашко, принятие соответствующих законодательных изменений расширит доступ предпринимателей к финансовым ресурсам.

“Инструмент предоставления государственной гарантии поможет банкам-партнерам правительственных программ поддержки бизнеса смелее выдавать займы предпринимателям и улучшит доступ к финансам малому и среднему бизнесу“, - сказал чиновник.

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Согласно решению Кабмина, после принятия соответствующих изменений в бюджетное законодательство правительство отдельными решениями установит условия отбора банков и порядок предоставления таких гарантий.

Напомним, что в Кабмине назвали количество выданных бизнесу “доступных кредитов“.