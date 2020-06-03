Зеленский рассказал, когда иностранцы смогут покупать землю без лимита
Украина снимет ограничения на покупку земель сельхозназначения после того, как обеспечит отечественным фермерам возможность брать дешевые кредиты для этой цели. Об этом на встрече с представителями бизнеса в Хмельницкой области заявил президент Владимир Зеленский, сообщает УНИАН.
Читай также: “Исторический момент“: Зеленский подписал закон о рынке земли
По его словам, перед снятием ограничений на продажу земли государство должно создать украинским аграриям возможности для ведения конкуренции с иностранными компаниями.
“Мы не могли открыть покупку земли для всех, включая иностранные компании, потому что иностранные компании имеют кредитные условия совершенно другие. Наша стратегия очень простая - мы сделаем сначала удобоваримые и правильные кредитные условия, чтобы наши люди, фермеры могли брать кредиты под 2%, тогда мы сможем открыть рынок для всех“, - сказал глава государства.
Читай также: Опрос показал отношение украинцев к открытию рынка земли
При этом, по словам Зеленского, власть будет защищать договоры долгосрочной аренды земли иностранными компаниями, которые давно присутствуют на украинском рынке.
Напомним, что нардепы обжаловали закон о рынке земли в Конституционном Суде.
Полная версия правил
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!