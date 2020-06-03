Зеленский рассказал, когда иностранцы смогут покупать землю без лимита

Перед снятием ограничений государство должно создать украинским аграриям возможности для ведения конкуренции с иностранными компаниями.

Украина снимет ограничения на покупку земель сельхозназначения после того, как обеспечит отечественным фермерам возможность брать дешевые кредиты для этой цели. Об этом на встрече с представителями бизнеса в Хмельницкой области заявил президент Владимир Зеленский, сообщает УНИАН.

Читай также: “Исторический момент“: Зеленский подписал закон о рынке земли

По его словам, перед снятием ограничений на продажу земли государство должно создать украинским аграриям возможности для ведения конкуренции с иностранными компаниями.

“Мы не могли открыть покупку земли для всех, включая иностранные компании, потому что иностранные компании имеют кредитные условия совершенно другие. Наша стратегия очень простая - мы сделаем сначала удобоваримые и правильные кредитные условия, чтобы наши люди, фермеры могли брать кредиты под 2%, тогда мы сможем открыть рынок для всех“, - сказал глава государства.

Читай также: Опрос показал отношение украинцев к открытию рынка земли

При этом, по словам Зеленского, власть будет защищать договоры долгосрочной аренды земли иностранными компаниями, которые давно присутствуют на украинском рынке.

Напомним, что нардепы обжаловали закон о рынке земли в Конституционном Суде.