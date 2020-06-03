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Зеленский рассказал, когда иностранцы смогут покупать землю без лимита

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Перед снятием ограничений государство должно создать украинским аграриям возможности для ведения конкуренции с иностранными компаниями.
Зеленский рассказал, когда иностранцы смогут покупать землю без лимита
Зеленский рассказал, когда иностранцы смогут покупать землю без лимита
Офис президента Украины

Украина снимет ограничения на покупку земель сельхозназначения после того, как обеспечит отечественным фермерам возможность брать дешевые кредиты для этой цели. Об этом на встрече с представителями бизнеса в Хмельницкой области заявил президент Владимир Зеленский, сообщает УНИАН.

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По его словам, перед снятием ограничений на продажу земли государство должно создать украинским аграриям возможности для ведения конкуренции с иностранными компаниями.

“Мы не могли открыть покупку земли для всех, включая иностранные компании, потому что иностранные компании имеют кредитные условия совершенно другие. Наша стратегия очень простая - мы сделаем сначала удобоваримые и правильные кредитные условия, чтобы наши люди, фермеры могли брать кредиты под 2%, тогда мы сможем открыть рынок для всех“, - сказал глава государства.

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При этом, по словам Зеленского, власть будет защищать договоры долгосрочной аренды земли иностранными компаниями, которые давно присутствуют на украинском рынке.

Напомним, что нардепы обжаловали закон о рынке земли в Конституционном Суде.

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Теги: Зеленский, рынок земли, иностранцы, фермерство, аграрный бизнес
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  03.06.2020, 18:52
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гость
ЗЕ, ДАВАЙ ВМЕСТЕ ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!
гость  (аноним)  03.06.2020, 18:51
Оценка:  +1
гость
Литва законодательно запретила на своей территории трансляцию всех м0ск0витских телеканалов, и активно пресекает попытки трансляции м0ск0витских телеканалов через интернет! М0ск0витов НАКУЙ!!! Прекрасный пример для украинцев! "Чужому навчайтесь, й свого не цурайтесь..." Т. Г. Шевченко
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