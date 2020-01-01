Цены на нефть идут на спад

Встреча ОПЕК может состояться на неделю раньше запланированного.

Мировые цены на нефть в четверг продолжают падать. Об этом свидетельствуют данные с торговых площадок.

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Так, по состоянию на 8:15 по Киеву августовские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures стоили $39,26 за баррель - на 1.33% дешевле, чем на предыдущей сессии. Цена июльских фьючерсов на нефть WTI на торгах Нью-йоркской товарной биржи NYMEX упала на 1.88% - до $36,59 за баррель.

На настроения инвесторов влияет информация СМИ, согласно которой встреча министров ОПЕК и ОПЕК+ может быть перенесена с 8-9 на 4 июня. Россия и Саудовская Аравия пытаются достичь полного соблюдения обязательств участниками сделки.

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Согласно другим данным, встреча ОПЕК+ может не состояться до тех пор, пока не будет решена проблема с нарушением квот на добычу нефти отдельными странами.

Напомним, что президент США Дональд Трамп угрожал принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду выводом войска, если страны ОПЕК+ не сократят объемы добычи нефти.