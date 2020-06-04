Конгресс готов расширить санкции против "Северного потока-2" - СМИ
Группа сенаторов подготовила проект закона о расширении санкций США против газопровода “Северный поток-2“. По информации западных СМИ, авторами законопроекта являются сенатор-республиканец Тед Круз и сенатор от Демократической партии Джейн Шейхин.
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По словам Круза, “Северный поток-2“ представляет “критическую угрозу национальной безопасности США и не должен быть завершен”.
В документе, в частности, говорится, что санкции, которые США до этого ввели в отношении “Северного потока-2”, будут распространены на всю деятельность, касающуюся прокладки труб. Также ограничения будут нацелены на страховые компании, работающие с российскими судами, вовлеченными в строительство.
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Кроме того, санкции хотят ввести против компаний, которые предоставляют услуги по дооснащению или дооборудованию судов-трубоукладчиков Nord Stream 2, а также против судов, которые будут работать совместно с трубоукладчиком.
Напомним, что Nord Stream-2 рассчитывают запустить до конца года.
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