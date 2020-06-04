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Конгресс готов расширить санкции против "Северного потока-2" - СМИ

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Ограничения будут нацелены на компании, предоставляющие услуги страхования судов, вовлеченных в строительство газопровода.
Конгресс готов расширить санкции против "Северного потока-2" - СМИ
Конгресс готов расширить санкции против "Северного потока-2" - СМИ
depositphotos.com

Группа сенаторов подготовила проект закона о расширении санкций США против газопровода “Северный поток-2“. По информации западных СМИ, авторами законопроекта являются сенатор-республиканец Тед Круз и сенатор от Демократической партии Джейн Шейхин.

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По словам Круза, “Северный поток-2“ представляет “критическую угрозу национальной безопасности США и не должен быть завершен”.

В документе, в частности, говорится, что санкции, которые США до этого ввели в отношении “Северного потока-2”, будут распространены на всю деятельность, касающуюся прокладки труб. Также ограничения будут нацелены на страховые компании, работающие с российскими судами, вовлеченными в строительство.

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Кроме того, санкции хотят ввести против компаний, которые предоставляют услуги по дооснащению или дооборудованию судов-трубоукладчиков Nord Stream 2, а также против судов, которые будут работать совместно с трубоукладчиком.

Напомним, что Nord Stream-2 рассчитывают запустить до конца года.

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Теги: северный поток 2, санкции, Конгресс
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Комментариев (1)
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ДДТ  (аноним)  04.06.2020, 11:19
Оценка:  +1
ДДТ
А потом когда его таки достроят большой кровью он будет заполнен только на 30 % что сделает убыточным всё мероприятие.
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