Больше всего подорожала клубника: оптовые цены на ягоду выросли в 2,6 раза.

Цены на фрукты и ягоды в Украине достигли исторического максимума depositphotos.com

Цены на фрукты и ягоды на рынке Украины находятся на исторически высоких уровнях. Об этом сообщает Украинская плодовоовощная ассоциация.

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Согласно сообщению, больше всего по состоянию на начало июня выросли оптовые цены на клубнику - в среднем в 2,6 раза. Главной причиной, по мнению специалистов УПОА, стало влияние неблагоприятных погодных условий на урожай ягоды.

“Несколько волн заморозков, последняя из которых была во второй половине мая, чего раньше никогда не было в истории, уничтожили значительную часть урожая. Поэтому предложение клубники резко снизилось по отношению к прошлогоднему показателю, а цены, соответственно, остаются высокими“, - говорится в сообщении.

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В ассоциации отмечают, что почти так же резко, как и клубника, подорожали черешня, яблоко и груша. Главной причиной этого является гибель значительной части урожая из-за заморозков.

“Этих фруктов просто слишком мало, и купить черешню оптом не так уж и просто. Также негативное влияние на урожай и его качество оказывают обильные осадки, прошедшие в большинстве регионов страны в последние две недели“, - отмечают в УПОА.

В ассоциации также сообщают, что цены на грушу за год выросли на 30-35% и сейчас на украинском рынке можно найти преимущественно импортную грушу.

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Из импортных фруктов, по данным экспертов, меньше всего выросли цены на бананы - в среднем на 2-4% за год. При этом цены на лимон сейчас в среднем на 25% выше, чем годом ранее, а на апельсин - на 40% выше.

“Спрос на эти фрукты резко вырос в разгар пандемии коронакризы, поэтому цены на них также остаются достаточно высокими“, - резюмировали в Ассоциации.

Напомним, что Украина может остаться без черешни из-за похолодания.