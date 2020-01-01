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Зеленский рассказал, почему программа деятельности Кабмина требует доработки

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В документе, подготовленном правительством, не учтены введения ограничительных мер и потери экономики из-за COVID-19.
Зеленский рассказал, почему программа деятельности Кабмина требует доработки
Зеленский рассказал, почему программа деятельности Кабмина требует доработки
Офис президента Украины

Программа деятельности Кабинета министров Украины требует доработки, поскольку она была разработана еще до пандемии коронавируса. Об этом во время рабочей поездки в Хмельницкую область заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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По его словам, в документе, подготовленном правительством, не учтены введения ограничительных мер и потери экономики.

“Программа правительства была разработана, но никто не ожидал коронавируса. Поэтому он (Премьер-министр Денис Шмыгаль. – Ред.) обратился к людям и сказал: у нас коронавирус, карантинные мероприятия, и программа правительства должна была измениться из-за COVID-19. Нужно ее обновить“, - сказал Зеленский.

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Глава государства также отметил, что премьер-министр сам попросил Верховную Раду отправить программу деятельности правительства на доработку.

Напомним, что Рада отправила на доработку программу работы Кабмина.

 

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Теги: Зеленский, Кабмин, Верховная Рада
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