Зеленский рассказал, почему программа деятельности Кабмина требует доработки

В документе, подготовленном правительством, не учтены введения ограничительных мер и потери экономики из-за COVID-19.

Программа деятельности Кабинета министров Украины требует доработки, поскольку она была разработана еще до пандемии коронавируса. Об этом во время рабочей поездки в Хмельницкую область заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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По его словам, в документе, подготовленном правительством, не учтены введения ограничительных мер и потери экономики.

“Программа правительства была разработана, но никто не ожидал коронавируса. Поэтому он (Премьер-министр Денис Шмыгаль. – Ред.) обратился к людям и сказал: у нас коронавирус, карантинные мероприятия, и программа правительства должна была измениться из-за COVID-19. Нужно ее обновить“, - сказал Зеленский.

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Глава государства также отметил, что премьер-министр сам попросил Верховную Раду отправить программу деятельности правительства на доработку.

Напомним, что Рада отправила на доработку программу работы Кабмина.