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Рада приняла закон о таможенном тарифе: Подробности

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Цель документа - приведение товарной номенклатуры в соответствие с нормами международного права.
Рада приняла закон о таможенном тарифе: Подробности
Рада приняла закон о таможенном тарифе: Подробности
Евгения Кравчук/Facebook

Верховная Рада приняла в целом законопроект №3228 “О таможенном тарифе Украины“. Как сообщается на сайте украинского парламента, за документ проголосовали 290 народных депутатов.

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Согласно пояснительной записке, целью закона является приведение товарной номенклатуры в соответствие с системой общепризнанных норм международного права.

  • В частности, документ предусматривает:
  • адаптацию статистической системы Украины к международным методам, стандартам и классификации;
  • стандартизацию внешнеторговой документации;
  • устранение расхождений в версиях систем украинской классификации товаров внешнеэкономической деятельности Украины и стран – торговых партнеров;
  • ускорение и упрощение процедуры таможенного оформления товаров при осуществлении внешнеторговых операций.

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Также сообщается, что Закон “О таможенном тарифе Украины“ вступает в силу с 1 июля 2020 года.

Напомним, что СБУ пресекла рекордную контрабанду сигарет в Евросоюз.

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Теги: таможенная служба, Верховная Рада, законопроекты
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