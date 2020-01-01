Рада приняла закон о таможенном тарифе: Подробности
Цель документа - приведение товарной номенклатуры в соответствие с нормами международного права.
Верховная Рада приняла в целом законопроект №3228 “О таможенном тарифе Украины“. Как сообщается на сайте украинского парламента, за документ проголосовали 290 народных депутатов.
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Согласно пояснительной записке, целью закона является приведение товарной номенклатуры в соответствие с системой общепризнанных норм международного права.
- В частности, документ предусматривает:
- адаптацию статистической системы Украины к международным методам, стандартам и классификации;
- стандартизацию внешнеторговой документации;
- устранение расхождений в версиях систем украинской классификации товаров внешнеэкономической деятельности Украины и стран – торговых партнеров;
- ускорение и упрощение процедуры таможенного оформления товаров при осуществлении внешнеторговых операций.
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Также сообщается, что Закон “О таможенном тарифе Украины“ вступает в силу с 1 июля 2020 года.
Напомним, что СБУ пресекла рекордную контрабанду сигарет в Евросоюз.
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