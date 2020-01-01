Евро почти достиг психологической отметки: Курс валют на 5 июня

Нацбанк установил официальный курс валют на 5 июня.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара по отношению к гривне на 5 июня на отметке в 26,69 грн. Таким образом американская валюта упала в цене на 6 копеек за сутки. Об этом сказано на сайте НБУ.

Отметим, что доллар теряет в цене шестой банковский день подряд. Евро при этом установлен на отметке 29,99 грн, что на 3 копейки больше, чем в предыдущий банковский день.

Курс НБУ на 5 июня:

100 долларов США - 2669 грн (-6 коп.)

100 евро - 2999 грн (+3 коп.)

Справка : Нацбанк ежедневно публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу Нацбанка население покупать валюту не может.

Нацбанк установил официальный курс валют на 5 июня Скриншот

Нацбанк установил официальный курс валют на 5 июня Скриншот

Напомним, что эксперт дал прогноз по курсу доллара на неделю.