В 2020 году на проект "Стена" в бюджете предусмотрено 400 млн грн.

"Стена" на границе с Россией готова на 40% - Госпогранслужба dpsu.gov.ua

По состоянию на 1 июня 2020 на выполнение бюджетной программы “Мероприятия по инженерно-техническому обустройству границы“ потрачено 53,6 млн грн. Об этом говорится в ответе Государственной пограничной службы Украины на запрос неправительственной организации StateWatch, сообщает Радио Свобода.

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Согласно сообщению, работы по инженерно-техническому обустройству границы по проекту “Стена“ выполнены на 40%. Всего в 2020 году на эту программу в бюджете предусмотрено 400 млн грн.

“Стена“ строится с 2015 года как комплекс защиты от агрессии Российской Федерации. За 5 предыдущих лет на реализацию проекта было потрачено 1,7 миллиарда гривен.

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В Госпогранслужбе заявляют, что в связи с уменьшением финансирования и ростом стоимости работ сроки завершения проекта необходимо перенести на 2025 год.

Напомним, что ГПУ расследует большую растрату при строительстве “Стены“. В хищении государственных денег подозревают восемь человек.