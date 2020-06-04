Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

"Стена" на границе с Россией готова на 40% - Госпогранслужба

Комментариев: 0
В 2020 году на проект "Стена" в бюджете предусмотрено 400 млн грн.
"Стена" на границе с Россией готова на 40% - Госпогранслужба
"Стена" на границе с Россией готова на 40% - Госпогранслужба
dpsu.gov.ua

По состоянию на 1 июня 2020 на выполнение бюджетной программы “Мероприятия по инженерно-техническому обустройству границы“ потрачено 53,6 млн грн. Об этом говорится в ответе Государственной пограничной службы Украины на запрос неправительственной организации StateWatch, сообщает Радио Свобода.

Читай также: Потерян документ с секретной информацией по проекту “Стена“ - СБУ

Согласно сообщению, работы по инженерно-техническому обустройству границы по проекту “Стена“ выполнены на 40%. Всего в 2020 году на эту программу в бюджете предусмотрено 400 млн грн.

“Стена“ строится с 2015 года как комплекс защиты от агрессии Российской Федерации. За 5 предыдущих лет на реализацию проекта было потрачено 1,7 миллиарда гривен.

Читай также: “Стена“ может уничтожить 200 памятников археологии Луганщины - ОГА

В Госпогранслужбе заявляют, что в связи с уменьшением финансирования и ростом стоимости работ сроки завершения проекта необходимо перенести на 2025 год.

Напомним, что ГПУ расследует большую растрату при строительстве “Стены“. В хищении государственных денег подозревают восемь человек.

Поделись:
Теги: Госпогранслужба, проект Стена, государственная граница
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Глод    04.06.2020, 18:42
Оценка:  0
Глод
За 5 лет только 40%? Яценюк обещал быстрее.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь