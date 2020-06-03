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В Укрзализныце рассказали, когда полноценно возобновят перевозки

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Сейчас железная дорога несет большие убытки от пассажирских перевозок, чем до карантина.
В Укрзализныце рассказали, когда полноценно возобновят перевозки
В Укрзализныце рассказали, когда полноценно возобновят перевозки
facebook.com/Ukrzaliznytsia

Укрзализныця сможет вернуться к полноценному осуществлению пассажирских перевозок не раньше сентября. Об этом в эфире Громадського сообщил директор департамента стратегического развития и инвестиционной политики УЗ Антон Саболевский.

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При этом, по его словам, полноценное возобновление перевозок возможно только при отсутствии второй волны коронавируса.

“У многих есть неправильное мнение: “Если пассажирские поезда не ездят, то и убытков нет“. К сожалению, это не так, потому что люди, которые обслуживают их, все равно остаются работать“, - отметил Саболевский.

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По словам директора департамента Укрзализныци, сейчас железная дорога несет большие убытки от пассажирских перевозок, чем до карантина.

Напомним, что с 1 июня Укрзализныця разрешила продажу билетов в плацкартные вагоны.

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Теги: Укрзализныця, пассажирские перевозки, карантин
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