В Укрзализныце рассказали, когда полноценно возобновят перевозки

Сейчас железная дорога несет большие убытки от пассажирских перевозок, чем до карантина.

Укрзализныця сможет вернуться к полноценному осуществлению пассажирских перевозок не раньше сентября. Об этом в эфире Громадського сообщил директор департамента стратегического развития и инвестиционной политики УЗ Антон Саболевский.

Читай также: В Киеве перенесли запуск городской электрички

При этом, по его словам, полноценное возобновление перевозок возможно только при отсутствии второй волны коронавируса.

“У многих есть неправильное мнение: “Если пассажирские поезда не ездят, то и убытков нет“. К сожалению, это не так, потому что люди, которые обслуживают их, все равно остаются работать“, - отметил Саболевский.

Читай также: Укрзализныця запускает поезда западного направления

По словам директора департамента Укрзализныци, сейчас железная дорога несет большие убытки от пассажирских перевозок, чем до карантина.

Напомним, что с 1 июня Укрзализныця разрешила продажу билетов в плацкартные вагоны.