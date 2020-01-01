Нефть в пятницу вяло дорожает

Рынок ожидает оглашения даты встречи стран ОПЕК+.

Мировые цены на нефть в пятницу медленно растут. Об этом свидетельствуют данные с торговых площадок.

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Так, по состоянию на 9:15 по Киеку августовские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent подорожали на 0,55% - до 40,21 доллара за баррель. Цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI возросла на 0,04% - до 37,42 доллара за баррель.

На настроения инвесторов влияет информация СМИ, согласно которой встреча министров ОПЕК и ОПЕК+ могла быть перенесена с 8-9 на 4 июня.

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Согласно другим данным, встреча ОПЕК+ может не состояться до тех пор, пока не будет решена проблема с нарушением квот на добычу нефти отдельными странами.

Напомним, что президент США Дональд Трамп угрожал принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду выводом войска, если страны ОПЕК+ не сократят объемы добычи нефти.