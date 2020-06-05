Мировые цены на продукты упали до 17-месячного минимума

Спрос на продовольственные товары падает четвертый месяц подряд из-за экономических сокращений, вызванных пандемией COVID-19.

Мировые цены на продовольственные товары в мае достигли минимальной отметки за 17 месяцев. Об этом свидетельствуют данные исследования Продовольственной и сельскохозяйственной организации Организации объединенных наций, сообщает УНИАН.

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Так, в мае цены на продовольственные товары в мире упали на 1,9% сравнительно с предыдущим месяцем и достигли таким образом уровня декабря 2018 года.

“Глобальные цены на продовольствие снижаются четвертый месяц подряд. Поставки продукции являются существенными, однако потребление падает из-за экономических сокращений, вызванных COVID-19“, - говорится в сообщении.

В частности, в мае мировые цены на молочную продукцию упали на 7,3% в сравнении с апрелем и примерно на 20% - в сравнении с маем прошлого года. Эксперты связывают это с более низким спросом на импорт. Кроме того, свою роль сыграли и сезонные факторы.

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При этом сахар на мировых рынках подорожал на 7,4% в связи с ростом цен на нефть и низкими урожаями в Индии и Таиланде. Эти страны являются соответственно крупнейшим производителем и вторым по величине экспортером сахара в мире .

Мясная продукция в мае подешевела на 0,8% в сравнении с предыдущим месяцем и на 3,6% - в сравнении с маем 2019 года. При этом зерновые потеряли в цене 1%, а растительные масла - 2,8%.

Напомним, что цены на фрукты и ягоды в Украине достигли исторического максимума.