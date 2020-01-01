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Банки уходят на длинные выходные

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В связи с Троицей в банковских учреждениях будет не два выходных дня, а три – с субботы по понедельник включительно.
Банки уходят на длинные выходные
Банки уходят на длинные выходные
НБУ

Украинские банки будут иметь не два, а три выходных дня. Об этом говорится в календаре, ранее утвержденном Национальным банком Украины.

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Так, 6, 7 и 8 июня будут для финансовых учреждений выходными. Это связано с Троицей, которую в 2020 году отмечают в ближайшее воскресенье, 7 июня.

Банки уходят на длинные выходные
Банки уходят на длинные выходные
НБУ

В соответствии с календарем, ранее утвержденном НБУ, в 2020 году банки работают согласно общему графику праздничных и выходных дней в Украине.

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Банковская система будет работать в соответствии с общим графиком праздничных и выходных дней в Украине. Если праздничный день приходится на выходной, то он переносится на следующий день после праздничного или нерабочего“, - говорилось в сообщении регулятора.

Напомним, что в июне украинцев ждет два дополнительных выходных.

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Теги: НБУ, банки, финучреждения, выходные, Троица
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