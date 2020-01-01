Банковские отделения в регионах, где показатели заболеваемости COVID-19 остаются высокими, продолжают работать по сокращенному графику.

Ослабление карантина: В Украине работают уже 89% отделений банков depositphotos.com

На протяжении месяца доля открытых банковских отделений увеличилась с 75% до 89%. Об этом сообщается на Facebook-странице Национального банка Украины.

Читай также: Укрпочта возобновила работу в обычном режиме

При этом, согласно сообщению, 97% банкоматов бесперебойно работают на выдачу наличных.

“Такая доля является обычной для банковского сектора, поскольку до введения карантина банки приостанавливали работу некоторых банкоматов на техническое обслуживание или перенастройку систем“, - говорится в сообщении Нацбанка.

Ослабление карантина: В Украине работают уже 89% отделений банков facebook.com/NationalBankOfUkraine

В НБУ также сообщили, что некоторые банки принимают клиентов после предварительной записи. Это позволяет быстро и без очередей обслуживать посетителей.

Читай также: Большинство банковских отделений вернулись в обычный режим работы

Кроме того, по информации регулятора, банковские отделения в регионах, где показатели заболеваемости COVID-19 остаются высокими, продолжают работать по сокращенному графику.

Напомним, что банки уходят на длинные выходные.