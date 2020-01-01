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Ослабление карантина: В Украине работают уже 89% отделений банков

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Банковские отделения в регионах, где показатели заболеваемости COVID-19 остаются высокими, продолжают работать по сокращенному графику.
Ослабление карантина: В Украине работают уже 89% отделений банков
Ослабление карантина: В Украине работают уже 89% отделений банков
depositphotos.com

На протяжении месяца доля открытых банковских отделений увеличилась с 75% до 89%. Об этом сообщается на Facebook-странице Национального банка Украины.

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При этом, согласно сообщению, 97% банкоматов бесперебойно работают на выдачу наличных.

“Такая доля является обычной для банковского сектора, поскольку до введения карантина банки приостанавливали работу некоторых банкоматов на техническое обслуживание или перенастройку систем“, - говорится в сообщении Нацбанка.

Ослабление карантина: В Украине работают уже 89% отделений банков
Ослабление карантина: В Украине работают уже 89% отделений банков
facebook.com/NationalBankOfUkraine

В НБУ также сообщили, что некоторые банки принимают клиентов после предварительной записи. Это позволяет быстро и без очередей обслуживать посетителей.

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Кроме того, по информации регулятора, банковские отделения в регионах, где показатели заболеваемости COVID-19 остаются высокими, продолжают работать по сокращенному графику.

Напомним, что банки уходят на длинные выходные.

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Теги: НБУ, банки, банковские отделения, Карантин, банкоматы
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