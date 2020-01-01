Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Кабмине назвали уровень падения экономики Украины за январь-апрель

Комментариев: 0
В Минэкономики объясняют падение ВВП уменьшением спроса в мире на украинскую промышленную и животноводческую продукцию.
В Кабмине назвали уровень падения экономики Украины за январь-апрель
В Кабмине назвали уровень падения экономики Украины за январь-апрель
depositphotos.com

Падение экономики Украины в январе-апреле 2020 года составило 5%. Об этом сообщается на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Читай также: Большой кризис. Как его переживет экономика Украины?

В ведомстве отмечают, что такое падение экономических показателей соответствует прогнозированному уровню.

“Как и ожидалось, по результатам апреля продолжилось падение экономики в условиях рекордно низкого уровня деловой активности. В апреле большинство подвидов производственной деятельности уже ощутили полное негативное влияние распространения в мире COVID-19“, - говорится в сообщении.

В Минэкономики объясняют такую тенденцию временным уменьшением спроса в мире на украинскую промышленную и животноводческую продукцию на фоне падения экономической активности.

Читай также: В 2020 году ВВП Украины сократится на 7% - прогноз

Кроме того, в ведомстве напоминают о продолжении действия карантинных мер по сдерживанию пандемии внутри страны.

“Сокращение объемов ВВП в январе-апреле 2020 оценено Минэкономики на уровне 5%, что полностью соответствует прогнозу (в I квартале 2020 года, по оперативной оценке Госстата, падение ВВП составило 1,5%), - говорится в сообщении.

Напомним, что в НБУ ухудшили прогноз падения украинской экономики в 2020 году.

Поделись:
Теги: Минэкономики, ВВП, падение экономики, карантин, деловая активность
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь