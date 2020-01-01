В Минэкономики объясняют падение ВВП уменьшением спроса в мире на украинскую промышленную и животноводческую продукцию.

В Кабмине назвали уровень падения экономики Украины за январь-апрель depositphotos.com

Падение экономики Украины в январе-апреле 2020 года составило 5%. Об этом сообщается на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Читай также: Большой кризис. Как его переживет экономика Украины?

В ведомстве отмечают, что такое падение экономических показателей соответствует прогнозированному уровню.

“Как и ожидалось, по результатам апреля продолжилось падение экономики в условиях рекордно низкого уровня деловой активности. В апреле большинство подвидов производственной деятельности уже ощутили полное негативное влияние распространения в мире COVID-19“, - говорится в сообщении.

В Минэкономики объясняют такую тенденцию временным уменьшением спроса в мире на украинскую промышленную и животноводческую продукцию на фоне падения экономической активности.

Читай также: В 2020 году ВВП Украины сократится на 7% - прогноз

Кроме того, в ведомстве напоминают о продолжении действия карантинных мер по сдерживанию пандемии внутри страны.

“Сокращение объемов ВВП в январе-апреле 2020 оценено Минэкономики на уровне 5%, что полностью соответствует прогнозу (в I квартале 2020 года, по оперативной оценке Госстата, падение ВВП составило 1,5%), - говорится в сообщении.

Напомним, что в НБУ ухудшили прогноз падения украинской экономики в 2020 году.