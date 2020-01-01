В Кабмине назвали уровень падения экономики Украины за январь-апрель
Падение экономики Украины в январе-апреле 2020 года составило 5%. Об этом сообщается на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
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В ведомстве отмечают, что такое падение экономических показателей соответствует прогнозированному уровню.
“Как и ожидалось, по результатам апреля продолжилось падение экономики в условиях рекордно низкого уровня деловой активности. В апреле большинство подвидов производственной деятельности уже ощутили полное негативное влияние распространения в мире COVID-19“, - говорится в сообщении.
В Минэкономики объясняют такую тенденцию временным уменьшением спроса в мире на украинскую промышленную и животноводческую продукцию на фоне падения экономической активности.
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Кроме того, в ведомстве напоминают о продолжении действия карантинных мер по сдерживанию пандемии внутри страны.
“Сокращение объемов ВВП в январе-апреле 2020 оценено Минэкономики на уровне 5%, что полностью соответствует прогнозу (в I квартале 2020 года, по оперативной оценке Госстата, падение ВВП составило 1,5%), - говорится в сообщении.
Напомним, что в НБУ ухудшили прогноз падения украинской экономики в 2020 году.
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