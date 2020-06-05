В Украине проведут первую сельскохозяйственную перепись: Подробности

Цель переписи домохозяйств - получение информации для принятия управленческих решений.

Государственная служба статистики планирует провести первую в истории независимой Украины сельскохозяйственную перепись. Об этом заявил председатель Госкомстата Игорь Вернер, сообщает Укринформ.

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Он уточнил, что речь идет о переписи домохозяйств.

“В Украине еще ни разу не было сельскохозяйственной переписи. В 2001 году у нас была Всеукраинская перепись, в ходе которой мы установили точное количество населения и его характеристики. К сожалению, в сельском хозяйстве мы не имеем такой информации“, - сказал Вернер.

По словам главы Госстата, целью проведения сельскохозяйственной переписи является получение информации для принятия управленческих решений.

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“Нам нужно знать, каких животных содержат люди, какие культуры выращивают. Как узнать весь это потенциал в сельском хозяйстве? Эта перепись делается для принятия обоснованных решений, чтобы было понятно, куда нужно вкладывать деньги, что нужно дотировать. Для построения грамотной государственной политики в определенных областях“, - отметил Вернер.

Напомним, что в Украине существенно сокращается поголовье коров.