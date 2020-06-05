Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Украине проведут первую сельскохозяйственную перепись: Подробности

Комментариев: 2
Цель переписи домохозяйств - получение информации для принятия управленческих решений.
В Украине проведут первую сельскохозяйственную перепись
В Украине проведут первую сельскохозяйственную перепись
depositphotos.com

Государственная служба статистики планирует провести первую в истории независимой Украины сельскохозяйственную перепись. Об этом заявил председатель Госкомстата Игорь Вернер, сообщает Укринформ.

Читай также: Есть не перестанут. Почему наша сельхозпродукция востребована за рубежом

Он уточнил, что речь идет о переписи домохозяйств.

“В Украине еще ни разу не было сельскохозяйственной переписи. В 2001 году у нас была Всеукраинская перепись, в ходе которой мы установили точное количество населения и его характеристики. К сожалению, в сельском хозяйстве мы не имеем такой информации“, - сказал Вернер.

По словам главы Госстата, целью проведения  сельскохозяйственной переписи является получение информации для принятия управленческих решений.

Читай также: Лукашенко пригрозил чиновникам тюрьмой за падеж скота

“Нам нужно знать, каких животных содержат люди, какие культуры выращивают. Как узнать весь это потенциал в сельском хозяйстве? Эта перепись делается для принятия обоснованных решений, чтобы было понятно, куда нужно вкладывать деньги, что нужно дотировать. Для построения грамотной государственной политики в определенных областях“, - отметил Вернер.

Напомним, что в Украине существенно сокращается поголовье коров.

Поделись:
Теги: сельское хозяйство, домохозяйство, перепись, Госкомстат
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  05.06.2020, 14:14
Оценка:  0
гость
су...чары, нагибают все больше и больше народ....
РАЗГЕЛЬДЯЙ    05.06.2020, 14:08
Оценка:  0
РАЗГЕЛЬДЯЙ
Налоги будут платить
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь